Urdangarín aún no tiene lista ‘su’ cárcel

La prisión de Brieva (Ávila) continúa siendo la primera opción

Interior mantiene paralizadas las obras previstas en varios posibles centros donde puede ser ingresado si se confirma la sentencia

Iñaki Urdangarín afronta en Ginebra los que pueden ser sus últimos meses en libertad. No hay fecha concreta, pero a principios de primavera está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su recurso contra la condena a seis años de prisión que le impuso en 2017. Pese a la inminencia del fallo definitivo, Interior no tiene lista aún ninguna cárcel para el ex duque de Palma.