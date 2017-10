Accidente del F-18: Las incógnitas que no se explican en el Ejército del Aire

Un modelo sin fallos de diseño y que lleva años sin episodios graves

1) Puede despegar con un solo motor. 2) Tuvo pista de sobra para abortar. 3) Los mecánicos escucharon un ruido extraño en los motores. 4) Por qué no se eyectó

Técnicos y pilotos del Ejército del Aire no se explican lo que ocurrió este martes para que el caza F-18 del teniente Serrano acabase estrellándose contra el suelo. Las preguntas se suceden: qué falló en un motor considerado “casi indestructible”, por qué no abortó la maniobra de despegue cuando vio que algo iba mal y, sobre todo, por qué no saltó del aparato antes de impactar.