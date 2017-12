Los dos individuos que amenazaron a Puigdemont y Pablo Iglesias desde un Leopard eran amigos de un mando

Ocho de diciembre, día de La Inmaculada Concepción, patrona del Ejército de Tierra. En la base ‘San Jorge’, cuartel general de la Brigada ‘Castillejos II’, se celebra un acto en honor a la patrona.

El evento no figuraba como una jornada de puertas abiertas, pero los miembros de la unidad podían invitar a algunos familiares y amigos. Según ha sabido ECD de fuentes militares, se celebró también un pequeño aperitivo para los asistentes.

Sin embargo, lo que era un acto discreto y reservado acabó provocando una polémica a nivel nacional. En las redes sociales comenzó a difundirse un vídeo en el que un supuesto militar profería amenazas contra Carles Puigdemont y Pablo Iglesias. Lo hacía a bordo de un carro blindado del Ejército.

“Aquí estamos buscando solución a los problemas de España, y creo que los he encontrado. No sé si lo podéis oír, pero verlos igual los podéis ver, mira” y a continuación gira la cámara para mostrar que va a bordo de un carro Leopard del Ejército.

“Le vamos a dar una sorpresa a Puigdemont, que está muy duro últimamente. Setenta toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas (por Pablo Iglesias), el siguiente eres tu, ¡cabrón!” dice el individuo que graba las imágenes.

Tanto Pablo Iglesias como Carles Puigdemont se han hecho eco de las imágenes y han denunciado las “amenazas”. “Aunque pilote un tanque y vaya armado, este pobre infeliz es patético. Pero es vergonzoso que vista el uniforme de las Fuerzas Armadas y es también vergonzosa la doble vara de medir en España: titiriteros y tuiteros a prisión y fascistas impunes”.

Igual de contundente se mostró Carles Puigdemont, que publicó el mensaje en inglés apelando directamente a la Unión Europea y exigió una “disculpa” del gobierno español.

Spanish soldier on top of a tank threatens me and @Pablo_Iglesias_ Unacceptable in the EU. Spanish government must apologize and open an investigation https://t.co/IhFQrPzN0z