El Gobierno ‘despolitiza’ la cúpula del Banco de España. Margarita Delgado será subgobernadora

Las conversaciones que se habían iniciado con el PSOE quedaron bloqueadas tras la publicación de la sentencia del caso Gürtel y la presentación de una moción de censura por parte del líder socialista, Pedro Sánchez.

Sin embargo, Rajoy no ha dudado, en ningún momento, de que debía mantener su intención de nombrar en menos de dos semanas al sustituto de Luis María Linde. El mensaje que se había recibido desde Frankfurt es que sería “inadmisible” dejar el puesto vacante por la crisis política. El mandato del gobernador no se puede prorrogar.

Un candidato técnico y que no genere rechazo

Rajoy, en contacto directo con el ministro de Economía, Román Escolano, decidieron el pasado viernes que “había que poner el reloj a cero y comenzar de nuevo” con el proceso de elección.

Así, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el presidente dio orden de “dar una solución urgente lo más técnica y menos política posible a la cúpula del Banco de España”.

Debía encontrarse un candidato que no generase el mínimo rechazo al resto de los grupos parlamentarios. No iba a ser posible un nombramiento por consenso, como se ha venido realizando con el principal partido de la oposición, sino que el Gobierno iba a quedarse sólo en esa designación.

Por eso, la mayoría de los nombres que se habían puesto encima de la mesa en las últimas semanas quedaron descartados y el tiempo comenzaba a jugar en contra del Gobierno porque lo que si tenía claro es que el relevo en la cúpula del Banco de España no podía esperar a que se resuelva la crisis política.

Pablo Hernández de Cos como gobernador...

Este cambio de rumbo colocó desde el pasado viernes al actual cerebro económico del supervisor, Pablo Hernández de Cos, como el principal candidato de Rajoy para la renovación de la cúpula del Banco de España.

Así lo definía este lunes un ministro económico próximo al presidente en conversación con ECD. Hernández de Cos se considera el ‘cerebro económico’ del Banco de España y, “entre los posibles dentro de la casa, es el que cuenta con un perfil técnico más marcado y un menor sesgo político”, destaca.



Desde 2015, además de dirigir el servicio de estudios del supervisor, es alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del BCE, miembro del Consejo Superior de Estadística de España, miembro del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y miembro del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

En 2016, además, se estrenó en el Consejo del International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) y un año más tarde en el Comité Económico y Financiero de la UE.

... y colocar una mujer como subgobernadora

Hernández de Cos sustituirá a Luis Linde y deberá proponer un nuevo subgobernador en relevo de Javier Alonso, que se comprometió a dimitir hace un año y medio. Según confirman a El Confidencial Digital fuentes de la cúpula económica del Gobierno, la intención es incorporar a una mujer y se perfila para el puesto la actual directiva en Fráncfort, Margarita Delgado, a pesar de que ella ha mostrado su preferencia por seguir con su carrera en el BCE.



Sin embargo, al no existir acuerdo previo ya con el PSOE, Rajoy ha renunciado a colocar a su amigo de juventud, el ex presidente de Iberdrola, Fernando Becker, pero no acepta ya tampoco para subgobernador al ex secretario de Estado socialista, David Vegara. También ha quedado descartada para evitar cualquier tipo de polémicas la ex secretaria general del Tesoro del actual Gobierno, Rosa Sánchez-Yebra, por su cercanía a Luis de Guindos.



Comparecencia urgente de Román Escolano

El ministro de Economía, Román Escolano, ha solicitado al Congreso su comparecencia urgente ante la Comisión de Economía para proponer al nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Luis María Linde, cuyo mandato acaba el próximo 11 de junio.

La comparecencia se celebrará este martes, a pesar de que esta semana no había convocada Comisión de Economía, por lo que se ha tenido que convocar de urgencia.