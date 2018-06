Pedro Sánchez deja fuera a los ‘empresarios VIP’ del acto en Moncloa para escenificar el Pacto Social

Durante el fin de semana, la instantánea del líder socialista, con gafas en un avión a su vuelta de Bruselas, generó numerosos comentarios y bromas en las redes sociales.

Este martes, el perfil de Twitter de Moncloa ha dado un paso más que ha provocado numerosas reacciones. Cuatro imágenes de las manos del presidente para mostrar su determinación tras el encuentro con Merkel.

La fotografía de los Pactos de la Moncloa se ha convertido también en un icono político, que los sucesivos presidentes del Gobierno han buscado repetir. Desde esta semana, Pedro Sánchez también tiene garantizada su ‘foto’ del Pacto Social.

Foto en Moncloa a mediados de julio

Cuando ya parecía enterrado, el diálogo social ha vuelto a rendir frutos. Y con una celeridad desconocida. El acuerdo salarial alcanzado esta semana permitirá a Pedro Sánchez, apenas un mes después de llegar al Gobierno, vertebrar un gran pacto social que refuerce la economía y estimule la confianza de España en la UE.

Consciente del potencial político de esta iniciativa, Sánchez busca una escenificación solemne en el Palacio de La Moncloa la segunda semana de julio.

Según confirman fuentes del Gobierno, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el presidente protagonizará un posado con los agentes sociales para destacar el logro del pacto salarialque se acaba de alcanzar entre patronal y sindicatos.

Los empresarios estarán presentes en esa firma junto a Gobierno y sindicatos, con toma de imágenes para las televisiones y los fotógrafos, algo que el presidente del Gobierno podrá ‘vender’ políticamente.

Instituciones y representantes políticos

Según las fuentes consultadas por ECD, La Moncloa tiene previsto convocar a la firma, como testigos, a representantes de las principales instituciones económicas y sociales públicas.

También va a cursar invitación a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. No obstante, algunos partidos consideran que, al no haber participado en la negociación, no tiene sentido la asistencia al acto de la firma.

Pero en La Moncloa no cabe duda de que se sumarán al acuerdo, incluido el primer partido de la oposición: el PP. En este último caso, altos cargos del actual Ministerio de Trabajo reconocen que, en realidad, el pacto estaba prácticamente negociado y alcanzado por la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Sin la presencia de ‘empresarios VIP’

En cualquier caso, Sánchez pretender rebajar esta vez la solemnidad del acto, que se ha celebrado en otras ocasiones en el Salón de Tapices, la misma sala en la que se firmaron los Pactos de la Moncloa y el Pacto Antiterrorista en 2000.

El Gobierno tiene claro que no busca ahora una puesta en escena “demasiado faraónica”, al estilo de los grandes actos que montaba Zapatero con los presidentes de las principales compañías del paíspara que se visualizara el respaldo a su política económica.

Habrá una nutrida representación empresarial de todos los sectores, pero no está prevista la asistencia de primeros ejecutivos del Ibex, ni la presencia de empresarios de renombre que se sitúen en primera fila.