La autoestima en la tercera edad

Con la llegada de la tercera edad la autoestima puede afectarse y reducirse. Los psicólogos señalan que esto se debe a que las personas ven que sus capacidades físicas y mentales disminuyen; sus cónyuges y amigos mueren o sus conocidos desaparecen de su círculo porque ya no pueden mantener el ritmo de vida que llevaban. Algunos, aunque viven con sus familias, sienten que no existen, porque no son tomados en cuenta, no se respetan sus puntos de vista y se les impide realizar tareas que ellos pueden asumir sin problemas.