Por qué tomar suplementos si estás en el gimnasio

Si realizamos algún tipo de deporte en el gimnasio, posiblemente nos hayan recomendado tomar suplementos. Hay muchos tipos y no todos funcionan igual, por lo que a veces se puede poner en duda la necesidad de tomarlos. Aún el uso de suplementos es muy importante cuando se va al gimnasio, ya que el desgaste que se produce al ejercitarse es bastante alto. Y el único modo de mantenernos en buena forma es utilizando estos suplementos. Si aún tienes dudas, estos son algunos de los motivos por los que debes tomarlos si te entrenas en el gimnasio.

Mantener el equilibrio

El ejercicio físico muy intenso nos lleva a menudo al límite de nuestra capacidad. Esto hace que a menudo se produzcan desequilibrios en el organismo, como una mayor demanda de energía y nutrientes para mantener el ritmo. Si no se atiende de forma adecuada, un deportista puede sufrir carencias relacionadas con esta actividad que tarde o temprano pasan factura.

Mejorar el rendimiento

Este punto está muy relacionado con el anterior. Al tomar suplementos, el organismo puede convertir los nutrientes en materiales para reforzar el organismo. Por ejemplo, las proteínas ayudan a aumentar la masa muscular, mientras que los aminoácidos contribuyen a mejorar el estado de los tejidos.

Uno de los suplementos que se recomiendan en la actualidad son los potenciadores de testosterona, que aumenta la energía y estimula la regeneración de las células. Sobre todo cuando se trata de un suplemento con ingredientes naturales como Testo Ultra, que favorece la asimilación. Aquí puedes ver Testo Ultra precio y algunas de sus aplicaciones, entre las que destaca su uso como potenciador deportivo.

Cubrir las carencias nutricionales de la dieta

La inmensa mayoría de los alimentos que tomamos hoy no cubren las necesidades nutricionales que tenemos. Hay varios motivos por los que se da esta situación, como los métodos de cultivo en los que se sobreexplota el terreno, el uso de pesticidas o la recolección cuando los alimentos aún no están maduros, entre otros. También en el caso de los productos de origen animal las carencias son evidentes, teniendo a menudo un exceso de grasa y menos proteínas de las que cabría esperar.

El único modo de poder suplir estas carencias es a través de suplementos formulados específicamente para ello, como los complejos vitamínicos o de minerales.

Está claro que los suplementos no pueden sustituir a la alimentación y que seguimos necesitando comer frutas y verduras, así como proteínas de origen animal si queremos cuidar nuestra salud y cultivarnos en el gimnasio. Deben tomarse como lo que su propio nombre indica, una dosis adicional de nutrientes para alcanzar el nivel óptimo que necesita el organismo.

¿Son iguales todos los suplementos?

Es importante destacar que hay muchos tipos de suplementos para deportistas. Cada uno de ellos se formula de manera diferente para cubrir las necesidades de un tipo de entrenamiento distinto, así como de la intensidad. Incluso se debe elegir en función de factores como la edad, el sexo o la frecuencia con la que se entrena.

Por eso, antes de empezar a tomar suplementos debes asegurarte de cuál es su composición y qué funciones cumple. Ten en cuenta que algunos complejos en realidad no funcionan, o no lo hacen como deberían. Otros sí que aportan nutrientes, pero tal vez no los que necesitas o en la proporción que tu cuerpo requiere para mejorar tu rendimiento. En caso de que te surja alguna duda, lo mejor es informarte bien y tal vez consultar a un experto. Pero nunca dejes de complementar tu entrenamiento con un buen suplemento.