5 acciones para mejorar las notas de tu hijo

Es difícil dar con una estadística de uso en España de técnicas de estudio, los profesionales aseguran que es muy baja y que los niños en general no tienen apenas nociones de cómo estudiar, "es como decirle a alguien que corra un maratón sin haberle enseñado a correr", es posible que lo acabe y que vaya aprendiendo sobre la marcha o que no pueda acabarlo siquiera. En cualquiera de los casos ninguno habrá alcanzado su pleno potencial. Con las técnicas de estudio se gana en concentración, rendimiento, regularidad... Aprender a hacer resúmenes y esquemas mentales es fundamental, no es tan fácil distinguir lo realmente importante de un tema.

También es muy importante contar un con lugar adecuado para el estudio, que tenga una mesa amplia y una silla cómoda. Debería tener una buena iluminación tanto de día como de noche para poder leer y ver sin esfuerzo. También se recomienda que haya silencio y que no suene música para favorecer la concentración.

Ciertamente otro punto a favor es la organización y un horario regular, estudiar siempre a la misma hora, preferiblemente en el mismo lugar. Facilita que se creen rutinas y hábitos.

No puede faltar un apoyo afectivo asertivo, que resalte las cualidades del niño. Una buena autoestima es algo que no sólo en el ámbito de los estudios le ayudará a hacer cualquier cosa que se proponga con el mejor de los ánimos. En cambio problemas con la autoestima favorecen que aparezcan bloqueos ante situaciones o materias.

