APIs: Eurobits mejora el onboarding de clientes, desarrolladores y startups

“Ahora hemos ganado en versatilidad porque tenemos un gestor de APIs a través de un portal en el que estamospublicando APIs más dirigidas, según el producto comercializado y la empresa.Los developers, startups y nuevos clientes podrán ver toda nuestradocumentación, así como experimentar mientras interactúan con las APIs",cuenta el CTO de Eurobits. "Habrá disponible un sandbox en el cual sepodrán comprobar de primera mano los resultados de las llamadas al API, códigosde errores y utilizar código precompilado en diferentes lenguajes deprogramación, como JavaScript, Scala, Java u otros, con el objeto defamiliarizarse con el API y realizar desarrollos de más calidad másrápidamente”.





“Si quisiéramos hacer un análogo con el mundo de los ordenadores”,continúa Méndez, "es como comparar lacompra de un ordenador cerrado de una marca particular, donde abrirlo suponeperder la garantía, un 'lo tomas o lo dejas', comparado con la compra decomponentes, tan de moda hoy en día, donde tú decides hasta dónde quieres llegar, qué tipo de memoria RAM quieres, etc. Loque en nuestro caso sería el número de llamadas que vas a hacer, el tipo desoporte que vas a tener y cuál es el tipo de información que vas a agregar”.





El cliente gana

Para el CTO de Eurobits esto ha supuesto un gran beneficio paralos usuarios. “Hemos mejorado la experiencia delcliente: viene a ser más rica, dado que se encuentra con un mayor númerode funcionalidades y no se encuentra forzado a imposiciones por parte deEurobits”, dice Méndez. “Antes si alguien nos hacía una petición de un cambioteníamos que consensuar si tenía sentido para el resto de clientes, en cambio,ahora, podemos adaptar cada una de nuestras APIS a cada uno de los clientes”.Esto significa que se pueden tener diferentes versiones de las mismas. “De estamanera tenemos la versatilidad de no imponer todos esos cambios a todosnuestros clientes, sino darles un margen de tiempo en el cual tienen que hacerellos el cambio”, agrega el CTO.





Ahora, tanto los bancos, como pequeñas Startups pueden tenerproductos más a su medida. “Para nosotros no había diferencia entre una empresagrande y una pequeña, no podíamos diferenciarlo”, continúa explicando Méndez.“El esfuerzo era el mismo a la hora de integración y ese esfuerzo no merecía lapena por el retorno de la inversión, en cambio, ahora viene a ser como un marketplace,en el cual cada uno puede comprar aquella parte del API que necesita parautilizarlo”.

La respuesta de los clientes ha sido muy buena. “Hasta el día dehoy el feedback es bastante positivo, dado que les permitimos crear entornos depre-producción en los cuales pueden probar sus desarrollos, y poder probarnuevos productos que quieran sacar al mercado”, concluye el CTO de Eurobits.





A modo de resumen, Benito Méndez nos da 9 clavesa seguir para la APIficación de una empresa:





1.- Tu estrategia digital impulsa tu programa API

2.- Adapta tus experiencias API a tus consumidores API

3.- Si lo construyes, es posible que no vengan

4.- La monetización es más que cobrar por llamadas

5.- Comienza con un portal para desarrolladores

6.- APIs son puertas a sus datos y aplicaciones: cuestiones deseguridad

7.- No construyas tu propia gestión de API

8.- La arquitectura moderna de aplicaciones se basa en API

9.- El consumo de API será más común que la exposición de API





Si quieres ver parte de la intervención de Benito Méndez, ChiefTechnology Officer, puedes verlo aquí.