Seat y Pangea lanzan Seat DisrUP, un programa para repensar el futuro de la movilidad

Bajo este modelo de colaboración abierta, ambas compañías buscan a 60 jóvenes talentos del mundo digital, business y tech que se atrevan a repensar la movilidad actual y crear soluciones que salgan de lo tradicional. Se trata de una apuesta en firme por escuchar al público más joven y entender cuáles son sus principales preocupaciones, aportaciones y necesidades de movilidad actuales y futuras.

Los 30 jóvenes seleccionados para cada ciudad vivirán una experiencia en modelo hackaton en Madrid y Barcelona los próximos 6 y 20 de abril, respectivamente. Una innovadora iniciativa de un día completo en el que conocerán a personas clave dentro de la organización de SEAT. Los seleccionados trabajarán en grupos de tres personas con el objetivo de crear soluciones rupturistas en materia de movilidad, que presentar delante de un jurado conformado por representantes ambas compañías.

Al final de cada hackaton, SEAT y PANGEA seleccionarán un equipo ganador por ciudad, que tendrán la oportunidad de pasar a la Fase Final del Proceso de selección. Esto supondrá para los elegidos la posibilidad de entrar en la compañía sin tener que pasar por el proceso de selección completo. Además, los dos equipos ganadores recibirán un Pack Experiencial cortesía de SEAT y un Pack Mobility de manos de PANGEA.

Entre los criterios de valoración del jurado estará la viabilidad de negocio de las soluciones, la originalidad, el carácter creativo del proyecto e incluso la forma de presentarlo. Además de otros factores determinantes y vitales para cualquier potencial trabajador de la compañía. Estos factores se valorarán de uno a cinco puntos y determinarán los ganadores de cada ciudad.

Madrid y Barcelona han sido las localizaciones elegidas para la primera edición de este proyecto, por estar ambas entre las mejores 25 ciudades del mundo en términos de movilidad urbana (21ª y 24ª, respectivamente) según el Centre for Economics and Business Research. Un informe que valora las mejores ciudades en cuanto a movilidad sostenible y en el que Madrid y Barcelona reciben una alta valoración gracias a la digitalización de sus sistemas de transporte o al precio de su transporte público. A pesar de que estas ciudades han sido seleccionadas para una primera edición, tanto SEAT como PANGEA tienen el objetivo de que SEAT DisrUP tenga un recorrido a medio-largo plazo donde tienen cabida otros proyectos de innovación.

En esta ocasión SEAT se ha aliado con PANGEA, por ser el primer ecosistema de talento con mentalidad joven del mundo con capacidad para afrontar retos digitales de estas características. Una unión que nace de la visión conjunta de ambas organizaciones de afrontar el futuro de la mano de jóvenes talentos con la capacidad y el potencial de crear soluciones nunca vistas hasta el momento.