Microcréditos y plataformas de broker trading: herramientas financieras online

Los microcréditos online son una transacción económica que ha sido muy bienvenida por los usuarios que a través de Internet y sin tener que dar ninguna explicación a nadie sobre en qué van a gastar el dinero, pueden tener acceso a ellos. Estos minicréditos están muy extendidos en países como EEUU, el primero que los instauró, y si bien siempre se han ofrecido en España, desde la implantación de Internet no han hecho más que crecer.

Recibir el montante deseado en la cuenta corriente tan solo diez minutos después de haber solicitado el microcrédito produce satisfacción a los clientes que encuentran en ellos soluciones inmediatas a sus problemas.

Las entidades financieras privadas que se pueden encontrar en la red también dan servicio a los usuarios que se encuentran en situación de riesgo financiero por estar en la lista de morosos, la ASNEF. Los créditos con asnef no tienen las mismas ventajas que los destinados a las personas que no están en la lista de morosos, ya que en estos casos, los intereses son mucho mayores, aunque hay quien ve en ellos una segunda oportunidad para estas personas que están en situación de vulnerabilidad financiera, algo que es muy usual después de la reciente crisis económica.

Condiciones general que fijan las financieras de microcréditos

Las condiciones de devolución de los microcréditos cambian según sea la posición del cliente y también según los contratos redactados por cada financiera, de modo que es necesario leerlos bien antes de aceptar las condiciones de los mismos.

Los portales online que son comparadores profesionales sobre estos microcréditos, analizan cada uno de estos préstamos y enumeran las condiciones generales que fijan las financieras en relación al contrato con sus clientes.

A los préstamos rápidos optan las personas que no pueden trabajar fluidamente con las entidades bancarias, nada preocupadas en ofrecer préstamos rápidos a sus clientes, si no son de grandes cantidades y con unas condiciones de devolución muy férreas.

Las estadísticas evidencian que los jóvenes, sobretodo los estudiantes, se sirven mucho de éstos, pero también muchos profesionales, personas con nómina que no llegan a fin de mes o no tienen capacidad financiera para hacer frente a imprevistos y por supuesto los autónomos, un sector de la población que no siempre cuenta con muchos recursos para sus finanzas.

Un programa informático es el que establece si el demandante es apto para acceder al montante de dinero que solicita y el proceso es rápido y muy sencillo de realizar, lo que hace que estos minicréditos sean cada vez más demandados.

Cómo convertirse en broker desde la comodidad del hogar

También en Internet tienen su mayor escaparate los brokers entre los que resalta el broker de trading social etoro, el más popular en la red. Las opiniones sobre el broker etoro son muy buenas y también dan cuenta de sus inconvenientes. La cuenta demo que ofrece es ilimitada y esto es quizás lo que más valoran sus usuarios como también una aplicación que permite copiar las operaciones que llevan a cabo otros traders de mayor éxito.

Internet ha supuesto un vuelco radical tanto en las relaciones personales como en las financieras, y mientras que algunos se convierten en aguerridos brokers desde la comodidad del hogar y a través de plataformas como etoro, otros entran en la red para solicitar estos préstamos rápidos con los que van a poder afrontar situaciones incómodas.

Y todo desde la más absoluta privacidad. Pero hay más, antes de decidirnos por una plataforma desde la que invertir o por un microcrédito, tenemos acceso a toda la información para poder decidir con fundamento y sin llamarnos a engaño.