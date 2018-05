4 elementos necesarios para organizar un evento al aire libre

Llevar a cabo un evento en una zona exterior requiere de una serie de elementos y preparativos que no tendrían que hacerse si se hubiera celebrado en un local de celebraciones. Es muy importante tener en cuenta que para que todo salga a la perfección se deben tener en cuenta las siguientes instalaciones o elementos:

WC portátil

Si existe un elemento necesario en cualquier tipo de evento que no se realice en un recinto convencional son los WC portatil. Este tipo de instalaciones son muy versátiles y cuentan con todas la garantías de seguridad e higiene para los usuarios. Se montan fácilmente y tienen un aspecto externo e interno muy cuidado y de calidad.

Además, las cabinas de WC portátiles que existen en la actualidad son muy ecológicas ya que utilizan un depósito de agua propio y los residuos son retirados por los técnicos de limpieza y entregados en estaciones depuradoras. No necesitan estar conectados al alcantarillado ni a la red de aguas, por lo que son perfectos para cualquier tipo de área al aire libre.

Carpas

Aunque el evento se realice en un entorno al aire libre siempre se hace necesario la existencia de carpas portátiles para proteger ciertas zonas de mayor importancia como la zona donde se encuentran los alimentos o donde se sirven las copas a los invitados.

Además son un recurso muy útil para poder resguardarse en caso de que el tiempo finalmente de una sorpresa en forma de lluvia y suelen ser bastante económicas.

Sillas y mesas adaptadas

Las zonas exteriores en las que se suelen realizar eventos como bodas o comuniones no tienen un pavimento firme sino suelos de césped o de tierra que no son exactamente iguales por todos lados. Adaptar la posición de las sillas y las mesas de los invitados para que no cojeen ni queden hundidas por ningún lado es de vital importancia.

Una mesa colocada en mal lugar puede provocar que los invitados estén descontentos durante todo el evento, algo que hay que evitar.

Zona de copas improvisada

Otro de los elementos que se suelen instalar cuando hay eventos y que siempre dan un toque divertido y original son las zonas donde se improvisa un bar y un chico o chica atiende a los invitados sirviendo copas, bebidas, helados o granizadas. Organizar un stand de estas características con todas sus necesidades es algo elemental para que el evento salga perfecto.

Como se puede comprobar, los eventos al aire libre necesitan de una serie de preparativos para satisfacer todas las necesidades de los invitados. El resultado puede ser mucho mejor que en un recinto tradicional y los invitados disfrutarán de estar al aire libre.