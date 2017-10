La rentabilidad de invertir en SEO local si tienes un negocio físico y en SEO para un e-commerce

Buscar una agencia de posicionamiento SEO puede ser la idea más acertada se tenga la empresa que se tenga porque, hoy en día, si una compañía no aparece en Internet es, prácticamente, como si no existiera y esto mismo se acaba por convertir en ventaja para la competencia directa. Y figurar en la Red no es sólo el tener activadas ciertas cuentas de Redes Sociales y abrir una página web. Lo ideal es que cuando alguien busca por las denominadas 'palabras clave' (o keywords, en inglés) que tengan relevancia con el negocio en sí, éste aparezca en las primeras posiciones de los buscadores más usados, como sería el caso de Google. Y es aquí donde el trabajo de SEO y las campañas de SEM cobran mayor importancia. Pero, ¿qué es esto exactamente?