La Abogacía del Estado, acusada de falaz y torticera

El informe que Roger Torrent pidió a los letrados del Parlament para desatascar la investidura del president de la Generalitat no ha sido fácil de tramitar para los servicios jurídicos. Hubo disparidad de opiniones, tensiones internas y retrasos. Hasta que finalmente se estableció que el plazo para convocar nuevas elecciones no ha empezado a correr, algo que beneficia a Torrent porque le concede más tiempo para negociar con los grupos. Pero el documento final analiza también la impugnación que presentó el Gobierno al TC a la investidura de Puigdemont. Y cuando se detiene en los fundamentos de la Abogacía del Estado, el ponente del escrito no duda en dar un fuerte tirón de orejas al representante de Moncloa: según se puede leer en el escrito, los letrados califican los argumentos de “falaces y con apoyo doctrinal torticero”. Algo que ha causado bastante estupor en ámbitos judiciales.