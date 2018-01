A Carles Mundó se lo rifan

El martes, el ex conseller de Justicia Carles Mundó anunció por sorpresa que renunciaba al acta de diputado electo tras las elecciones del 21-D y abandonaba la política. Alegó motivos personales para justificar su decisión. En su entorno comentan que ha meditado durante largo tiempo esta opción y que, finalmente, ha vencido el deseo de llevar una vida más tranquila, alejada de las intrigas de las instituciones públicas y sobre todo de los problemas judiciales que le ha acarreado el Govern independentista. Mundó tiene previsto regresar al bufete Vallbé de Barcelona, donde ejerció durante varios años como abogado especialista en Derecho civil. Pero desde que se hizo pública su renuncia, no han dejado de lloverle ofertas de otros despachos. Los letrados se muestran interesados en contar con un ex conseller y lo consideran un “fichaje estrella”. Mundó aún no ha tomado una decisión firme al respecto. Asegura sentirse abrumado por tantos ofrecimientos recibidos. Sus allegados aseguran que se lo rifan.