El Playmobil de Puigdemont irrumpe en la campaña

La campaña electoral de Junts per Catalunya tiene un enfoque muy personalista, centrado en Carles Puigdemont y el mensaje de que votar a su lista significa restituir al “presidente legítimo de Cataluña” en su cargo. Este empeño llega hasta el punto de que en los mítines de esta candidatura han empezado a venderse figuritas del ex presidente de la Generalitat. Se trata de un pequeño juguete, como un Playmobil, vestido de traje y corbata y con un rostro con gafas y un pelo similar al de Puigdemont. Los muñecos sólo se pueden adquirir en los actos de campaña de Junts per Catalunya, aunque algún simpatizante ha pedido que se vendan por Internet. Estos Puigdemont en miniatura se presentan en una caja transparente, decorada con la senyera catalana. Junts per Catalunya lo presenta como el regalo perfecto antes de Navidad para colocar en casa.