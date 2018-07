Rajoy le falla a la fundación del PP

FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, presidida por José María Aznar, organizó en verano durante años un campus al que acudían numerosos dirigentes del Partido Popular. Ahora ha roto sus relaciones con el PP, que impulsa la Fundación Humanismo y Democracia. Del 9 al 13 de julio celebrará un curso de verano sobre “40 años de la Constitución Española: ¿Es necesaria su reforma para atender los desafíos de nuestro país?”. Para cerrarlo incluyó en el programa del curso, redactado en mayo, con un invitado estrella: el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, Rajoy, de la Presidencia del Gobierno, ya no asistirá a impartir esa charla. El ex líder del PP trabaja ahora como registrador de la propiedad en Santa Pola de lunes a viernes al menos, mientras su mujer y sus hijos continúan en Madrid. Desde la fundación confirman la ausencia del ex presidente, y por el momento no hay sustituto.