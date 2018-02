Hasta el gabinete de Prensa de Podemos corrige a su “portavoza”

Irene Montero protagonizó una gran polémica tras emplear el término “portavoza” en el Congreso de los Diputados. La expresión, que en un primer momento pareció fruto de un lapsus, sin embargo después fue reivindicada después por ella, que justificó el uso de esa palabra vinculándolo a la importancia de “feminizar el lenguaje”. Ante el aluvión de críticas, el propio Pablo Iglesias salió en su defensa, afirmando que, efectivamente, “portavoza” no aparece en el diccionario de la RAE, pero recordando que el diccionario incluye en la palabra “fácil” la siguiente acepción: “Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales”. La defensa del líder no ha sido suficiente para acabar con la polémica... Y tampoco ha sido tenida en cuenta por el propio gabinete de Prensa de Podemos en el Congreso. El equipo de periodistas del Grupo Parlamentario continúa emitiendo notas de prensa que identifican a Irene Montero como “la portavoz” -y no “portavoza”- de Unidos Podemos en la Cámara Baja. Vea, a continuación, uno de esos comunicados: