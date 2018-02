El juez separatista se acoge a la ‘doctrina Villar Mir’ para salir indemne

El pasado mes de junio, el juez Eloy Velasco imputó al empresario Juan Miguel Villar Mir en el caso Lezo, que investiga la trama de corrupción sobre el Canal de Isabel II. Durante todo este tiempo, el presidente de OHL ha negado sistemáticamente que haya cometido actos ilegales con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y no ha habido testigos que le hayan inculpado durante los interrogatorios. Por eso, su defensa ha solicitado varias veces al juez que deje de investigarle. A esta ‘doctrina’ se acaba de acoger también el exjuez Santi Vidal, quien hizo saltar las alarmas en los juzgados catalanes por dar detalles sobre la organización del referéndum del 1-O. La instrucción se inició hace un año, y desde entonces el magistrado Ramírez Sunyer tiene a Vidal en la lista de imputados. Sin embargo, su defensa ha imitado a Villar Mir y ha exigido que se archive la causa amparándose en el mismo argumento: trece meses después, no se han encontrado pruebas de que Vidal cometiera ningún delito (no ha sucedido así con Puigdemont, Junqueras, Jové, Gabriel, etc). Según sus abogados, “dijo cosas que se dicen en un mitin, pero que no son del todo ciertas”.