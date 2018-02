Rubalcaba ha tenido que elegir entre El País y Zapatero

María Teresa Fernández de la Vega, José Bono, José Blanco, Ramón Jáuregui, Miguel Sebastián, Ángeles González-Sinde, Miguel Ángel Moratinos... pero también Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez o Gaspar Llamazares.

Todos ellos acaban de suscribir un manifiesto de apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero por su tarea de mediación en Venezuela.

La “inusitada fruición en la descalificación” de Zapatero –explica el texto- es “muy injusta, injusta con su persona y con su tarea”. Y lo que el ex presidente merece es “respeto y reconocimiento por llevarla a cabo”.

Este es el colofón del escrito que difundieron este miércoles diecisiete ex ministros de los dos Gobiernos socialistas que lideró ZP, ex altos cargos, diputados, eurodiputados, dirigentes del actual PSOE y otras personalidades.

Un documento avalado por 227 nombres con el que se pretende hacer frente a las “acusaciones” vertidas contra Zapatero de apuntalar el régimen de Nicolás Maduro.

Defienden que guarde silencio ante la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Y se han sentido “en el deber de salir al paso de las acusaciones aparecidas en algunos medios, fundadas además en fuentes no identificadas, invocando algunos datos objetivos”.

Según le ha llegado a El Chivato, los impulsores del manifiesto, sin citar expresamente al diario, han salido en tromba a responder a las acusaciones vertidas en varios editoriales de El País.

No han pasado por alto la “llamativa ausencia”, en la abultada nómina de apoyos, de los ex vicepresidentes Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Los firmantes extrañan estas ausencias… aunque han encontrado una explicación a que Rubalcaba no haya participado en el manifiesto: no olvidan que el ex ministro del Interior forma parte del consejo editorial de El País desde hace dos años. El órgano consultivo se reúne una vez por semana y establece las grandes líneas editoriales del periódico.