A la campeona mundial de ajedrez, Anna Muzychuk, que ha renunciado a competir en Arabia Saudí por defender la dignidad de la mujer

La doble campeona mundial ed ajedrez Anna Muzychunk (Ucrania, 1990) se ha negado a defender e título en el campeonato de Arabia Saudí que se celebró el martes. El motivo que dio Muzychunk es personal, y es que las reglas del concurso obligan a las participantes a vestir la abaya musulmana (pantanlón y blusa de cuello vuelto) y a no circular solas por la calle. Muzychunk se ha negado a cumplir estos preceptos, y ante la imposibilidad de que la roganización los revocara, ha decidido no participar en el campeonato para no ser tratada como "una criatura de segunda categoría". Guinda a la bicampeona mundial de ajedrez Anna Muzychunk, que ha renunciado a competir en Arabia Saudí por defender la dignidad de la mujer.