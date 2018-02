Al ex jugador del Real Madrid Fernando Hierro, nombrado embajador de Turismo Responsable de la OMT

El miércoles, el ex jugador del Real Madrid Fernando Hierro fue nombrado embajador de Turismo Responsable por la Organización Mundial de Turismo, sumándose al ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, que también es embajador de la OMT. “Como turistas, cada uno de nosotros puede cambiar el mundo si somos responsables con los lugares, las personas y las culturas que visitamos", afirmó Hierro durante el acto de presentación de su nombramiento. Guinda al ex futbolista Fernando Hierro, nombrado embajador de Turismo Responsable de la OMT.