Al ayuntamiento de Gerona, que ha denegado el permiso para la entrega de los Premios Princesa de la localidad

El ayuntamiento de Gerona ha denegado el permiso para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que concede cada año la fundación del mismo nombre. El acto suele tener lugar en junio, en el Palacio de Congresos, y cuenta con la presencia del rey como invitado de honor. Según el consistorio, en esas fechas se acometerán reformas de mantenimiento del edificio y no ha ofrecido alternativa para la ceremonia. La teniente alcalde, Gloria Plana, ha afirmado que, si los Reyes "no vienen, no pasará nada". Guindilla al ayuntamiento de Gerona, por acometer obras en el Palacio de Congresos coincidiendo con la entrega de los Premios Princesa de Gerona y mostrar su desprecio al rey Felipe VI.