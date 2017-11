A la ex diputada convergente Núria de Gispert, por lanzar un comentario supremacista contra un juez leonés

La ex diputada, ex consellera y ex presidenta del Parlament de cataluña Núria de Gispert, militante del PDeCAT, lanzó el jueves en Twitter un comentario dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, natural de León y residente en Barcelona desde hace más de veinticinco años. En dicho mensaje, dijo textualmente: "Magistrado Barrientos, presidente del TSJC, cuantos años hace que vives y trabajas en Cataluña? Eres un desconocido y un sin raíces". Guindilla a Núria de Gispert, por su inaceptable reproche de tintes supremacistas al juez Barrientos.