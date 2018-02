A una mujer que paseó a su hijo de corta edad por la calle con temperaturas bajo cero, mojado y sin abrigo

La madrugada del sábado, dos agentes de la Policía Municipal de Madrid interrumpieron el paseo de una mujer por el barrio de Usera, mientras llevaba de la mano a un niño de muy corta edad. Los policías sospecharon al ver que la mujer, de 29 años, no mantenía bien el equilibrio. Al acercarse, constataron que el menor iba sin abrigo, vestido sólo con una camiseta interior que ni siquiera le cubría los muslos. Comenzaron a interrogar a la mujer, que les informó de que el pequeño era su hijo, y al recriminarle que no le hubiera abrigado, alegó que no hacía tanto frío, cuando a esa hora la capital registraba temperaturas bajo cero. Además, el niño estaba mojado y su madre, con síntomas evidentes de embriaguez. Al parecer, había decidido salir de juerga con su hijo. Los agentes trasladaron al pequeño a los servicios de urgencias, donde los médicos diagnosticaron que estaba al borde de la hipotermia. Además, la mujer había dejado sola a otra hija, de 10 años de edad, en un piso, completamente desatendida durante días. Guindilla a la mujer que paseó a su hijo de corta edad por la calle mojado, sin abrigo y con temperaturas bajo cero.