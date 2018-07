A los que han recibido a Pablo Casado en Pamplona al grito de “¡fuera!”

Este lunes, Pablo Casado ha viajado a Pamplona para continuar la campaña para las primarias del PP, cuyo congreso se celebrará el 20 y el 21 de julio y en el que se medirá nada menos que a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Nada más llegar a la capital navarra, Casado ha iniciado un paseo por las calles que rodean el palacio Consistorial, pero un grupo de radicales ha alterado sus planes cuando le han salido al paso al grito de "¡fuera!" y "¡ladrón!". Casado no ha podido hacer declaraciones a los periodistas, como intentaba antes de que le boicotearan. Guindilla a los radicales que han recibido a gritos a Pablo Casado en Pamplona, una triste muestra de la libertad de expresión en Navarra, que es distinta para los nacionalistas que para los que no lo son.