A los responsables de la Universidad Autónoma de Barcelona, por no haber reaccionado ante las pintadas ofensivas que hay en el campus

En pasillos, aulas e incluso en la fachada de la Universidad Autónoma de Barcelona los alumnos, profesores y visitantes encuentran pintadas con mensajes de todo tipo, pero abundan especialmente las que insultan y amenazan a los pupilos y docentes "fascistas", es decir, aquéllos que no comulgan con el independentismo. Algunos alumnos han solicitado al equipo de gobierno de la UAB que limpie las pintadas, ya que se sienten amenazados. Pero pasan las semanas, los meses, los años, y los grafitis siguen ahí. Guindilla a los responsables de la prestigiosa UAB, que no ha iniciado acciones para limipar el campus de las pintadas ofensivas contra los pupilos y profesores que no son independentistas.