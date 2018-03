Ciudadanos investiga lagunas en el currículum de Cifuentes como funcionaria de la Complutense

Según publicó este miércoles eldiario.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid habría falsificado las notas para obtener el título del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dos años después de que Cifuentes se matriculase en ese máster, una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado, ni siquiera en el mismo campus donde se impartía, cambió las notas de dos asignaturas de “No presentado” a “Notable” sin que mediara una nueva matrícula.

La Universidad Rey Juan Carlos ha alegado una “mala transcripción informática” en las notas. Varias horas después, la presidenta madrileña, principal protagonista de la polémica, continúa sin dar explicaciones públicas.

El pacto con C’s exige dimitir por falsear currículum

Cristina Cifuentes gobierna la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos. El PP y la formación naranja firmaron un pacto de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas de 2015 con una serie de puntos para su cumplimiento.

Entre otras cuestiones, establece como causa de dimisión de los cargos públicos falsificar el currículum. En el punto número tres del acuerdo se recoge literalmente:

-- “Separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”.

Sin embargo, la noticia de la posible falsificación de las notas de un máster de Cifuentes no ha provocado que Ciudadanos pida su dimisión. Su líder en Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido “prudencia” y se ha quedado en la “petición formal de explicaciones urgentes”. De momento, no ha dado muestras de querer poner en jaque al Gobierno regional.

Ciudadanos escarba en la etapa de la Complutense

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas al partido naranja, Ciudadanos investiga ahora lagunas en el currículum de Cristina Cifuentes como funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Su carrera profesional en la UCM comenzó en 1990. Ese año ingresa por el turno libre como funcionaria del Grupo B en la escala de Gestión Universitaria. Se convocan 16 plazas. El BOE publica la lista de aprobados el 31 de octubre de ese ejercicio. Cifuentes ingresa como número dos por el turno libre.

Llama la atención que, sólo un año después, la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtiese en miembro del Tribunal que eligió a su siguiente promoción como funcionarios de la escala de Gestión de la Complutense.

Pasan los años y en 2001 se convocan 14 plazas para el ingreso en la Escala de Técnicos Superiores de Gestión de la Complutense, la más alta de la Administración. Cifuentes se presenta a esa promoción interna.

En ese momento, según recuerdan ahora a ECD fuentes académicas, es cuando la entonces diputada del PP en la Asamblea de Madrid experimenta su “verdadero ascenso profesional”. Queda en el puesto 9 de los 12 aprobados en aquella convocatoria.

Cifuentes tenía derecho a concurrir a ese proceso de promoción interna, después de una década como funcionaria del Grupo B de la escala de Gestión Universitaria. Pero en el partido naranja se revisan también ahora posibles irregularidades en ese concurso.

Sólo figura como Técnico Superior de la UCM

El motivo es que existe una laguna, según las fuentes consultadas por ECD, que Ciudadanos ha comenzado a investigar. No ha encontrado ni rastro del rango de “funcionaria del Grupo B” en la biografía que Cifuentes muestra en la web de la Presidencia de la Comunidad, ni tampoco en su blog personal.

Ni siquiera hay referencias a esa circunstancia en el currículum que figura en el portal de la Asamblea de Madrid, ni en la biografía que aporta el PP regional.



En la biografía en Wikipedia también se omite el hecho de que en 1990 es nombrada por Resolución del Rector de la Complutense, Gustavo Villapalos Salas, funcionaria de la Escala de Gestión Universitaria (Grupo B) de esa Universidad (Resolución de 3 de septiembre de 1990, BOE de 31 de octubre de 1990).

Es once años después, en 2001, cuando pasa a la Escala de Técnicos de Gestión (Grupo A) por Resolución de 3 de septiembre de 2001, firmada por el sucesor de Villapalos en el Rectorado de la UCM, Rafael Puyol Antolín (BOE de 5 de noviembre de 2001). Las pruebas selectivas habían sido convocadas el 15 de marzo de 2001, siendo Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Gustavo Villapalos Salas.

Cifuentes obtiene plaza con el nº 9 de los seleccionados por el turno de promoción. De esta biografía también se viene a desprender que su situación profesional siempre ha sido la de “Funcionaria del Cuerpo Técnico Superior” de la Complutense, cuando no es así.

En todo momento, se mantiene que pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense de Madrid (Grupo A).

Hay otro curriculum vitae, más escueto, pero pautado con concreción, como es el de la conocida red de profesionales, Linkedin. Como cabe comprobar, siguiendo el esquema propio de Linkedin, se afirma que Cifuentes es “Técnico Superior” en “Universidad Complutense” y en el renglón dedicado al tiempo se lee: “1990 – actualidad (25 años)” y, debajo, se lee “Funcionario por oposición – Grupo A” (para el que se exige un título superior universitario, de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, a diferencia del Grupo B, que hasta 2007, requería algún título de Formación Profesional).

Así, Cifuentes no posee la categoría profesional de “Técnico Superior” desde 1990, sino desde 2001 y no son 25 años, sino 14, su antigüedad en esa categoría y su pertenencia al Grupo A. Por tanto, se adjudica esa escala once años antes de haber obtenido efectivamente la plaza. En el blog de la presidenta madrileña se indica expresamente Linkedin como una de las redes sociales "donde seguimos en contacto".



Su paso por la UCM, en la Comisión de Investigación

Esta investigación se produce tras la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Comisión de Investigación sobre la Presunta Financiación del PP. Una sesión que comenzó con un maniobra inesperada del PSOE. Cristina Cifuentes no se esperaba que el grupo socialista remontase su interrogatorio a 2003, año del “Tamayazo”.

A Cifuentes no le sentó nada bien que el diputado socialista, Artemi Rallo, sacase un manual del propio Eduardo Tamayo, el supuesto cerebro de aquel escándalo.

En ese manuscrito se ven varios nombres, y uno de ellos es el de “Cristina, señalado con una flecha”. A raíz de ese detalle, el socialista Artemi Rallo preguntó: “¿Recibió alguna llamada del señor Tamayo?”.

Cifuentes respondió: “No, es absolutamente falso”. Y añadió que la acusación era “pueril” y “poco creíble el guión cinematográfico que se ha montado el PSOE con esa película de Tamayo”.

Sin embargo, reconoció la amistad que mantuvo con Dionisio Ramos, uno de los nombres vinculados al “Tamayazo”, siendo alto cargo de la Complutense. Ambos coincidieron en la misma etapa en la universidad. C's ha puesto la lupa en esos años.