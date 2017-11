Josep Rull y Santi Vila acusan a Puigdemont de haberles dejado tirados

Acaban de comparecer en la Audiencia Nacional

Argumentan que su viaje a Bruselas da motivos al juez para que dicte prisión incondicional para los ex consellers por riesgo de fuga

El fiscal ha pedido prisión incondicional para ocho ex consellers que han acudido hoy a declarar a la Audiencia Nacional y cárcel bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila. Tanto el ex dirigente de Empresa como el de Territorio, Josep Rull, han mostrado su enfado por el viaje a Bruselas que ha hecho Puigdemont y que ha aprovechado para no acudir a declarar ante la juez Lamela.