La filtración de la oferta a Manuela Carmena deja una víctima en Ferraz: José Luis Ábalos

Marejada en el socialismo madrileño

El secretario de Organización avaló a José Manuel Franco ante Pedro Sánchez como líder de una ejecutiva integradora en Madrid

José Manuel Franco atraviesa su peor momento al frente del PSOE de Madrid apenas seis meses después de convertirse en secretario regional. La filtración de su oferta a Manuela Carmena para que fuera la candidata socialista a la alcaldía de Madrid no ha gustado nada en Ferraz. No obstante, el portavoz adjunto en la Asamblea no es el único que ha perdido parte de su crédito frente a Pedro Sánchez.