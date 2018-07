Movimientos subterráneos de Rajoy en vísperas del congreso del PP

Así lo confirman al Confidencial Digital fuentes del entorno más próximo al ex presidente del Gobierno. Rajoy, explican, ha hablado, durante los últimos días, tanto con Soraya Sáenz de Santamaría como con Pablo Casado. Y, además, con dos dirigentes cuya postura resultará decisiva de cara al congreso: María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo.

Ninguno de estos cuatro dirigentes han querido dar detalles de esas conversaciones, aunque Pablo Casado ha destacado la “neutralidad” del ex jefe del Ejecutivo. Cospedal, por su parte, ha desmentido a su entorno más cercano que Rajoy le pidiera integrarse en el proyecto de Sáenz de Santamaría para lograr una lista única.

Los colaboradores de la ex secretaria general consultados por ECD afirman, textualmente, que “María Dolores desmiente las informaciones que han salido en los últimos días. No niega la conversación con Mariano Rajoy, que ella no ha contado, como no cuenta ninguna, pero sí el contenido de la misma”.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, también descarta cualquier exigencia del ex presidente al gallego para que apoye a Soraya Sáenz de Santamaría: “Es evidente que ella es su candidata, pero no va a presionar a nadie, tampoco a nosotros, para que sea elegida”.

Participará en el congreso

El entorno de Mariano Rajoy no entra en valoraciones sobre la apuesta del ex jefe del Ejecutivo para presidir el PP, aunque recuerdan que Sáenz de Santamaría siempre ha estado cerca de él.

Sobre su participación en el congreso extraordinario, las mismas fuentes recuerdan que Rajoy es “miembro nato” y por tanto tiene derecho a votar el próximo sábado. Un derecho que, a día de hoy, piensa ejercer. Aunque, eso sí, sin anunciar públicamente el nombre del candidato que va a depositar en la urna.