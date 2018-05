“Esto nos mata”. Las bases de Podemos reaccionan al chalet de Iglesias y Montero

Iglesias y Montero aún no han confirmado la compra, pero ya se han publicado imágenes de ellos accediendo al recinto del chalet, situado en la urbanización de La Navata (Galapagar, Madrid).

Finca de 2.000 metros con piscina

La casa consta de una sola planta de 268 metros cuadrados, repartidos en cuatro habitaciones, dos baños y una cocina. Todo decorado en madera y piedra. La finca, de 2.000 metros cuadrados, consta de casa de invitados anexa, amplio jardín, zona de huertos y piscina.

El precio del chalet asciende, según el anuncio publicado en un conocido portal inmobiliario, a 660.000 euros (aunque fuentes de Podemos han asegurado que el precio se había rebajado hasta los 615.000 euros). Un importe para el que la pareja ha solicitado un crédito hipotecario de 540.000 euros.

Polémica y críticas en las bases

La compra del chalet está suscitando polémica entre las bases de Podemos. Tal y como ha podido comprobar El Confidencial Digital, la noticia ha sido recibida con cierta división entre los militantes ‘morados’.

Por ejemplo en Plaza Podemos, lugar de reunión y debate de las bases podemistas, pueden encontrarse estos días multitud de mensajes críticos contra Iglesias y Montero por la decisión del chalet. Estos son algunos de los comentarios:

-- “¿De verdad crees que es compatible comprarse un chalet de lujo por valor de 100 millones de pesetas con “dejarse la piel” por los más desfavorecidos? Es obvio que no, y todo el mundo se da cuenta. Esto debilita a Podemos como nada de lo sucedido hasta ahora: ni el caso Monedero, ni la negativa a investir a Sánchez, ni el tema catalán: nada es tan devastador moralmente como esto. Sólo los fanáticos y los cínicos no comprenden el alcance de esta noticia”.

-- “¿Cómo voy yo ahora a recabar un crowdfunding para las próximas elecciones? ¿Cómo voy acostear el círculo de mi pueblo al que se le ha retirado toda subvención de la dirección de Podemos? Tal vez por mis canas y por haber visto ejemplos familiares y de mi entorno de ser consecuentes con los ideales me cueste entender que un líder de la izquierda se monte un chalecito a lo Albert Rivera. Al que yo critiqué en un hilo en esta plaza”.

-- “Es el fin. De esto no hay otra salida que la dimisión de Pablo e Irene. Y es muy difícil que pase. Esto hunde a Podemos, porque el 90% de los dirigentes de Podemos van a lamentar esta decisión”.

-- “Es un ejercicio de hipocresía en toda regla”.

-- “Irene y Pablo: es vuestra vida y yo por lo tanto no soy nadie para deciros lo que tenéis que hacer. Pero como militante sí y me hubiese gustado que hubieseis seguido el ejemplo de un Mújica, más acorde con los ideales que decís defender. Hasta ahora os he defendido. A partir de ahora no. Y lo siento de veras. Seguiré por ahora en Podemos desde la militancia critica y sobre todo apoyando con mi esfuerzo a los colectivos feministas y de jubilados en los que creo”.

-- “Dios mío, dios mío, mi voto Podemos no lo va a perder, pero empiezo a creer que Pablo no es tan listo como él se cree. La mujer del césar no solo debe ser inocente sino además parecerlo”.

También existen críticas hacia aquellos usuarios que defienden la inversión realizada por Iglesias y Montero:

-- “Hay que tragar con todo. Ahora se defiende esto cuando antes se criticaba. Ya en serio. Esto daña mucho su imagen y la de podemos”.

-- “No hay malabarismo posible para defender esto después de haber criticado el ático de 600.000 euros de De Guindos”.

-- “Este tipo de justificaciones defendiendo lo reprobable de los afines, que tantas veces hemos reprochado a otros partidos, me resulta tan decepcionante... Nada nos está diferenciando de lo mismo”.

Los seis SMI

La letra de una hipoteca de esas características, a pagar en 30 años, se sitúa por encima de los 1.600 euros. Un importe que para algunos de los simpatizantes de Podemos no cuadra con el sueldo de ambos diputados.

En 2016, Podemos limitó el sueldo de sus dirigentes al máximo equivalente a tres Salarios Mínimos Interprofesionales. Una cifra que ronda los 2.000 euros. Aparte, como Iglesias y Montero desgranan en la nota que hicieron pública ayer, tienen ingresos por sus colaboraciones en televisión y los derechos editoriales de sus libros, así como la futura herencia que recibirá Iglesias de sus padres. Sin embargo, hay quien en Plaza Podemos pone en duda las cifras:

-- “Lo de 3 SMI es un cuento. Y no en vano Pablo nombró a Irene como portavoz con el plus en el sueldo. Todo queda en casa. Que harta estoy de Pablo y sus meteduras de pata”.

También quedaron reflejadas críticas a la defensa que hizo Juan Carlos Monedero de la compra, aduciendo que es preferible gastar “500 euros” en una letra que “1.000 en un alquiler”. Muchos internautas recriminaron a Monedero el uso de estas cifras poco ajustadas a la realidad: una hipoteca con esas mensualidades se paga en 120 años.

Algunos salen en su defensa

Pero no todos los militantes que se expresan en Plaza Podemos son críticos con la decisión del secretario general y la portavoz parlamentaria. Una parte de los usuarios les defiende y califica de ‘trolls’ a quienes ponen en entredicho la compra:

-- “Es una buena compra. Ahora, a pagar hipoteca, como todo el mundo”.

-- “Es una inocentada el año 2015” (en referencia a una noticia publicada el día de los Santos Inocentes, que decía que Iglesias había adquirido una casa en La Moraleja).

-- “Cómo se nota que no tienes ni puta idea de lo que Pablo Iglesias, con su currículum y su trayectoria, podría ganar en cualquier Universidad prestigiosa del mundo si no se dedicará a la política”

-- “Les molesta que uno de Podemos se compre una casa más grande, yo les preguntaría a estos y a muchos más, ¿No se lo ha ganado honradamente ? ¿Ha robado algo de dinero desde que está de político o estando de profesor en la universidad ? Se pondrían preguntar a sí mismos, hombre a escrito libros, hace programas en Hispan TV, más lo de ser diputado”.

-- “Pablo Iglesias con el currículum y trayectoria que tiene podría ganar en cualquier Universidad del Mundo muchísimo más que en política”.

-- “Hasta que no se confirme no lo creo y aunque fuera verdad, estaría mal pero es que la derecha es muchas veces peor y siempre es igual nunca se perdona a la izquierda y a la derecha aunque mate medio país como el franquismo”.