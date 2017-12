“Ha sido una humillación”. Cómo vivió Junqueras la declaración ante el juez

Confidencias del ex vicepresidente

Se considera maltratado. Su paso por el calabozo “fue para hacer más daño”

Oriol Junqueras y Joaquim Forn son los únicos ex consellers del Govern que no salieron ayer de la cárcel. El juez Pablo Llanera decidió mantener a ambos en prisión después de su declaración el pasado viernes. El ex vicepresidente se esperaba algo así desde antes incluso de pasar por el Supremo, y acusa al magistrado de “buscar una humillación”.