Hay 155 al menos hasta mayo

“Tenéis que seguir, no va a ser tan fácil que haya nuevo Govern”. Ese fue el mensaje que varios directores generales y secretarios generales técnicos del Gobierno enviados a Cataluña tras la aplicación del 155 recibieron a mediados de la semana pasada, una vez conocida la candidatura de Jordi Sánchez.

A pesar de que cada vez parece más próxima la convocatoria de un nuevo pleno de investidura, en Moncloa no tienen nada claro que Cataluña sea gobernable en las próximas semanas: “El candidato está en prisión y ya se están anunciando recursos en el juzgado y posibles sucesores. No hay nada resuelto y aún tardaremos en volver a la normalidad”.

Según confirman a El Confidencial Digital altos cargos de Moncloa, esas reflexiones también se pudieron oír en la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios presidida por Sáenz de Santamaría la semana pasada. En ese cónclave, la vicepresidenta, y los allí presentes, diseñaron nuevas líneas de actuación del Gobierno en Cataluña porque “hay que seguir trabajando allí unos meses más”.

El 155 llegará hasta mayo

Tanto Mariano Rajoy como su número dos en el Ejecutivo tienen claro que, pese al acuerdo de PDeCAT y ERC para investir a Sánchez, no habrá nuevo Govern de la Generalitat hasta, por lo menos, el mes de mayo.

Las fuentes consultadas recuerdan que aún no se ha convocado un nuevo pleno de investidura y que, además, el presidente elegido no podrá ejercer al encontrarse en la cárcel. Comenzará entonces, en opinión del Gobierno, una nueva campaña de “victimismo” por parte de la Generalitat que se prolongará durante varios días, pero que no traerá consigo ningún tipo de avance.

Una vez presentados recursos ante el juez Llarena para la excarcelación de Sánchez, y una vez rechazados por éste, la única opción que tendrán los independentistas es nombrar un nuevo president que pueda ejercer de forma ejecutiva. Jordi Turull, tal y como se ha avanzado en estas páginas, es la persona elegida.

En el Ejecutivo no tienen muy claro si será Sánchez, o el ex consejero de Presidencia de la Generalitat, quien firme los nombramientos de los nuevos consejeros, pero pronostican que éstos no se producirán hasta, por lo menos, finales de abril. Y ahí, no obstante, no acabará el 155, ya que en Moncloa se contempla todavía un último paso antes de devolver la autonomía a Cataluña.

Habrá traspaso formal de poderes

Esa última ‘gestión’ del Gobierno al frente de la Generalitat será garantizar un traspaso formal de poderes, por parte del Ejecutivo central, a los nuevos consellers del Govern catalán. Un requisito que en Moncloa ven “imprescindible” y que supondrá, también, el mantenimiento del 155 durante unos días más.

Las fuentes consultadas por ECD explican que en los ministerios ya se están preparando “informes de gestión” con el trabajo realizado por los funcionarios enviados a Cataluña tras la intervención de la autonomía. Se dará cuenta de todo lo realizado en estos meses y del ahorro logrado en importantes consejerías.

Desde Moncloa admiten que, a día de hoy, hay “mucho trabajo por hacer” en tres consejerías importantes: en Economía y Hacienda, en Exteriores y en Educación.

-- En la primera, Cristóbal Montoro ordenó a sus técnicos que se movilizaran para paliar el ‘agujero’ detectado en las arcas de la Generalitat, con el objetivo de reducir el déficit. Aunque se han producido importantes avances, “aún quedan partidas por analizar”. Además, al extenderse la aplicación del artículo 155 hasta mayo, la intención es “dejar todo preparado” para que se pueda cumplir con el techo de gasto fijado por Bruselas.

-- En la consejería de Exteriores, por su parte, “el trabajo gordo ya está hecho”, con el cierre de las embajadas desplegadas por la Generalitat en los últimos años y el “desmontaje” de Diplocat. No obstante, el trabajo en este departamento continúa siendo “prioritario” porque “los funcionarios son favorables al procés y hay que evitar actos de rebeldía”.

-- El blindaje del castellano en las escuelas de Cataluña es la última gran asignatura pendiente del Gobierno con la aplicación del 155, y Rajoy lo sabe. A día de hoy, existe una gran división en el Consejo de Ministros sobre qué hacer para implantar la enseñanza en la lengua oficial del Estado. Pero mientras se adopta una decisión definitiva, los técnicos enviados a la consejería de Educación continúan enviando informes a Madrid con diferentes líneas de actuación posibles.