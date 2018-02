Guardia Civil. La equiparación salarial se queda en “incremento importante” de sueldo

El jueves, El Confidencial Digital adelantó en exclusiva que el Ministerio de Hacienda había transmitido a Interior que solo había disponibles 600 millones de euros, y no los 1.500 necesarios para lograr que, en 2020, los agentes de la Policía Nacional y los Guardias Civiles cobren lo mismo que los Mossos d’Esquadra.

Cómo explicar un recorte de 900 millones

El recorte, de 900 millones, era conocido desde hacía días por las direcciones generales de ambos cuerpos, que se pusieron a “hacer números” para intentar paliar, en la medida de lo posible, la rebaja impuesta por Montoro antes de comunicársela a los sindicatos policiales y a las asociaciones del Instituto Armado.

La confirmación de la noticia, no obstante, se produjo el viernes. José Manuel Holgado, director general de la Guardia Civil convocó a los presidentes de las ocho asociaciones profesionales (AUGC, UniónGC, Unión de Oficiales, ASESGC, AEGC, APROGC, IGC y Asociación Profesional de Cabos) a una reunión reservada, en la sede central de Guzmán el Bueno en Madrid. En ese cónclave aprovechó para dar, a los allí presentes, la mala noticia.

De “equiparación” a “subida salarial”

Tal y como explican a ECD algunos de los presidentes de las ocho asociaciones, Holgado no quiso “andarse por las ramas” y confirmó, nada más comenzar la reunión, que solo había 600 millones disponibles para invertir en tres años.

El director general, además, ya no habló en ningún momento de “equiparación salarial”, sino de un “incremento salarial importante” para los guardias civiles y también para los policías.

No obstante, afirman las fuentes consultadas, quedó claro que los 600 millones hasta 2020 se tendrán que repartir entre ambos cuerpos, aunque en ningún momento se especificaron cifras concretas.

Holgado tampoco confirmó cuánto dinero invertirá Interior durante 2018, de la cifra total acordada con Hacienda. Sobre el papel, la cuantía debería ser de 200 millones para el presente curso, 200 para 2019, y la misma cantidad para 2020. No obstante, añaden las fuentes consultadas, “ni tan siquiera nos aclaró eso”.

Una subida de sueldo del 15%

Las fuentes consultadas por ECD reconocen que la tensión fue en aumento según transcurría la reunión y las asociaciones no recibían los datos que exigían sobre la nueva inversión de Interior. Los ánimos no se calmaron ni siquiera con el que iba a ser el anuncio del día: una subida de sueldo general del 15% en tres años.

La medida, explicó Holgado, se empezaría a aplicar desde este 2018, con el objetivo de que, tanto los guardias civiles como los policías, notaran ya ese incremento en las nóminas. La subida de sueldo, además, alcanzaría a todos los niveles y escalas: desde los mandos de ambos cuerpos hasta los “agentes rasos”.

Desde Interior comparan ese incremento al que llevó a cabo el Ministerio de Defensa para los miembros del Ejército en el año 2000. Entonces, el porcentaje del aumento de sueldo también fue de un 15%, y sirvió en cierta medida para paliar las reivindicaciones de un colectivo que se sentía peor tratado que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las asociaciones se plantan

Los presidentes de las asociaciones profesionales consultados por ECD recuerdan, no obstante, que aquella medida aplicada por Defensa fue un mero “parche”, que no ha evitado que los militares pidan ahora de nuevo la equiparación. Y avisan: “A nosotros no nos van a callar con una pequeña subida de sueldo, después de un recorte de 900 millones”.

Ese mensaje fue transmitido al propio Holgado en la reunión del viernes: “Le dijimos que nos plantábamos. Que no aceptábamos el nuevo plan de Interior y exigimos la comparecencia de Zoido para que fuera él quien diera explicaciones”.

Las asociaciones solo se verán con el ministro del Interior si éste recupera el plan inicial de 1.500 millones para lograr la equiparación: “Es la única propuesta que queremos escucharle. Si va a ofrecer otra cosa, no nos sentaremos con él y seguiremos con las movilizaciones en las calles”.

Las fuentes consultadas revelan que el plan de los sindicatos de la Policía y de las asociaciones de la Guardia Civil es llevar a cabo manifestaciones “todas las semanas”, hasta que Interior cambie de opinión.

Y, si todo sigue igual, “no descartamos tomar medidas más drásticas”, advierten.