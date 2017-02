Monedero, Garzón, Garrigues, Gabilondo, José Mota, Osoro... dos años de entrevistas “En Pause” en ECD

Los personajes van cociéndose y cogiendo forma a medida que transcurre el diálogo que mantienen con Sánchez León. Son conversaciones de una hora de interés, cocinadas a fuego lento, con detenimiento pero sin pausas.

Sesenta entrevistados del ámbito de la cultura, la política, el deporte, los medios de comunicación y la ciencia han compartido con nosotros una charla amena e interesante, que ha ayudado a conocerles mejor y sin prejuicios.

Cabe recordar algunas de las conversaciones mantenidas durante estos setecientos treinta días que lleva de vida EN PAUSE CON:

Juan Carlos Monedero, profesor de políticas en la Universidad Complutense de Madrid y padre de Podemos. Es un mito cosechado en dos años, quien junto a los morados que hoy se encuentran en las instituciones, parió intelectualmente un Podemos pujante. En su cabeza está toda la lógica del partido revolucionario que ha conseguido bloquear al bipartidismo. Un intelectual controvertido y tajante que tiene sus razones. Y las explica.

Baltasar Garzón, jurista suspendido y condenado a raíz de la Gürtel. “Fui discreto, pero no sumiso. Pude equivocarme, pero no me arrepiento. Soy activista y beligerante. No sé odiar, ni mentir. No me mueve la venganza. Volveré sin acritud”. Garzón reaparece en España para explicarse.

La voz que despertó España, y que años después sigue viva. 52 velas de profesión sopladas con plenitud. Hermano mayor de nueve con sobredosis de responsabilidad. Ejemplo de trabajo intenso hecho a conciencia. Ni es Felipe, ni PSOE, ni Polanco, ni Cebrián. A Iñaki Gabilondo le duelen los sambenitos injustos, pero no está resentido.

