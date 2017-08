Telecinco encuentra sustituto para las galas de Navidad de José Luis Moreno: FremantleMedia

A finales de junio según avanzó el portal Bluper Telecinco decidió no renovar contrato con José Luis Moreno para producir 'La noche en Paz' y 'El año en Paz' emitidos durante la noche del 24 y 31 de diciembre, respectivamente.

Esta gala especial musical que hasta el momento ha producido la compañía audiovisual 'Alba Adriática' durante nueve temporadas consecutivas estaba presentada por Paz Padilla y Joaquín Prat. Se estrenó durante la Navidad de 2009 y durante cinco horas y medias famosos, presentadores y artistas entretenían al público en la noche más familiar del año.

Tuvo una gran acogida que se reflejaron en satisfactorios datos de audiencia. El primer año obtuvo su máximo con un 17,3% de share, sin embargo, durante los años posteriores el número de espectadores comenzó a descender y en 2016 registró un 13,3% de cuota de pantalla (cuatro puntos menos que la noche de su estreno).

Se desconoce la razón por la que Paolo Vasile ha decidido no renovar un año más con José Luis Moreno. Fuentes del sector apuntan a que se debe a la pérdida de audiencia que ha sufrido el especial. Por otro lado señalan que la escena protagonizada por el empresario el año pasado en 'Hable con ellas' donde amenazó a la periodista Sandra Bernarda con “cortarle el cuello” fue el detonante final para que directivos de Telecinco decidieran no continuar su relación con Moreno.

Sin embargo, ese año Alba Adriática realizó el especial de Navidad donde contó con artistas de gran prestigio internacional y personajes famosos de Mediaset como Kiko Hernández.

Según la cadena las galas ya habían sido grabadas, por este motivo no pudo romperse el contrato que mantenían con Moreno. Sí lo ha hecho este año.

Según ha podido saber El Confidencial Digital Mediaset le ha encargado a FremantleMedia la producción de las galas de Navidad para el 2017.

La productora británica actualmente produce para Telecinco 'Got Talent' y 'Me lo dices o me lo cantas'. Cabe recordar que el show que presenta Jesús Vázquez generó un gran nerviosismo en la cadena antes de emitirse. Directivos de Mediaset ordenaron reeditar las primeras entregas, por esta razón se retrasó el estreno. Según explicaron a ECD, el consejero delegado del grupo –que visualizó la primera entrega- apuntó que no debían aparecer en todo el programa dos personajes: Carmen Alcayde y Corina Randazzo. Este hecho finalmente -tal y como adelantó este confidencial- se ha producido hace unas semanas.

La cadena también acaba de encargarle a FremantleMedia la producción de Factor X.