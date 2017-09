Telecinco se inspira para ‘resucitar’ Gran Hermano en un reality que le planteó Fremantle

Tal y como adelantó El Confidencial Digital, 'Get The Fuck Out My House' -nombre que recibe el formato original de 'Lárgate de mi casa'- era una de las opciones de compras preferidas por los responsables de Programas, después de que la productora británica presentara este proyecto a finales del pasado año.

La factoría que dirige Nathalie García describe la dinámica del programa como “un caos zoológico humano donde deberán convivir un centenar de concursantes”. Los participantes tienen que sobrevivir durante dos meses a un sinfín de jugarretas y trampas organizadas por sus compañeros contrincantes.

Se trata de aguantar con paciencia estoica esos ataques y resistir el mayor tiempo posible dentro de la casa. Mientras tanto, al igual que en el histórico reality de telerrealidad de Telecinco, los participantes deberán elegir a un líder que administre el bote que contiene el dinero que emplearán en la compra de alimentos.

A Paolo Vasile no le convencía

Según ha podido saber ECD por fuentes próximas a Mediaset, a Paolo Vasile no le convencía el proyecto presentado por Fremantle Media. El consejero delegado argumentó una serie de dificultades en el desarrollo del formato.

Entre ellas destacó el inconveniente que supone para el espectador seguir un reality con un grupo tan numeroso de concursantes. “El público se va a liar con tantos personajes e historias. Además será imposible mostrar todas las relaciones -entre los concursantes-” concluyó.

Ésta fue la razón por la que no se dio finalmente “luz verde” a 'Get The Fuck Out My House', según cuentan a este confidencial fuentes cercanas al consejero delegado.

Jaime Guerra propuso a Vasile llevar esa idea 'GH Revolution'

Las mismas fuentes explican que ha sido Jaime Guerra quien ha convencido a Paolo Vasile para adaptar la idea del formato neerlandés a la próxima edición de Gran Hermano que se estrena este martes. En el espacio se mostrará a un centenar de concursantes conviviendo en una casa no habilitada paras acoger a un gran número de inquilinos. Contará con un solo cuarto de baño para todos los participantes.

Hay que recordar que Jaime Guerra fichó por Mediaset en mayo de este año para el área de producción de Contenidos. Como detalló ECD su trabajo en el grupo está centrado en los dating shows y los realities.

El ex director general de Zeppelin TV es una apuesta personal de Paolo Vasile que busca afianzar realities que habían empezado a dar muestras de agotamiento como 'Gran Hermano', 'GH VIP', 'Mujeres y hombres y viceversa'... etc.

Hay que recordar que profesionales del sector definen a Jaime Guerra como “el padre de Gran Hermano”, ha ejercido la labor de productor ejecutivo del espacio durante dieciséis años.

Objetivo: 'resucitar' Gran Hermano

La última edición de Gran Hermano fue la menos vista de la historia. El programa de Zeppelin TV, tras dieciséis entregas, no logró superar los 2,5 millones de espectadores de su estreno. El programa fue perdiendo audiencia conforme avanzaba el concurso.

Gran Hermano 17 -emitido en 2016- registró el peor arranque de la historia del formato en lo que a espectadores se refiere (2.557.000), superando tan solo a la gala de presentación de la edición 15 que registró una cifra de 2.438.000.

A esto se suma que la gala final del espacio conducido -por primera vez- por Jorge Javier Vázquezse convirtió en el desenlace menos seguido desde que se estrenó el formato. Registró un 19,2% de cuota de pantalla con 2.344.000 espectadores. Fue la primera vez que una final no alcanzó el 20% deshare. Pese a ello, 'GH' se posicionó en la última gala como líder indiscutible con respecto a su competencia televisiva.