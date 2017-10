Moncloa responde al frenazo del PNV a los Presupuestos bloqueando las transferencias

El pasado mes de julio, Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu celebraron una reunión reservada en La Moncloa en la que el presidente del Gobierno se comprometió con el lehendakari a estudiar las posibles transferencias de Prisiones y Seguridad Social, entre otras competencias, a Euskadi. Un compromiso sellado después del compromiso del dirigente vasco a no “enredar con Cataluña”.

El pacto entre ambos incluía la creación de dos grupos de trabajo, liderados por Soraya Sáenz de Santamaría y Josu Erkoreka, para la negociación de esas transferencias. Los dos vicepresidentes preparaban una reunión para agosto, pero los atentados de Barcelona y Cambris provocaron que el encuentro se pospusiera. Ahora, ese cónclave, y la propia negociación, se han bloqueado.

Así lo confirman a El Confidencial Digital cargos de Moncloa y de Ajuria Enea, que vinculan esa decisión al frenazo en las conversaciones entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2018 por la acción del Gobierno en Cataluña.

Soraya no responde a Erkoreka

En este sentido, explican las fuentes consultadas, del mismo modo que los nacionalistas vascos anunciaron que no apoyarían las cuentas del año próximo hasta saber lo que hacía el Ejecutivo con el referéndum independentista, Moncloa ha decidido ahora no avanzar en el posible traspaso de competencias al País Vasco.

Desde el gobierno de Íñigo Urkullu se ha intentado avanzar en esas negociaciones, pero en las últimas semanas no han recibido ningún tipo de respuesta procedente de Madrid.

Así, y según confitman a ECD fuentes de Ajuria Enea, el pasado viernes 22 de septiembreJosu Erkoreka envió a Soraya Sáenz de Santamaría un dossier de 200 folios sobre las transferencias reclamadas por el Gobierno Vasco. Un informe que, al menos hasta la fecha, no ha tenido respuesta por parte de la vicepresidenta.

Rajoy fia todo a una llamada a Urkullu

En Moncloa la estrategia parece clara: todas las negociaciones con el PNV y el Gobierno Vasco han quedado en stand by por el referéndum independentista de Cataluña. No obstante, eso no quiere decir que las conversaciones no puedan retomarse a partir de esta misma semana.

Rajoy, en ese sentido, confía en cambiar la actual situación de bloqueo con una llamada personal a Urkullu para retomar la senda de los pactos entre el PP y el PNV y los dos gobiernos. El presidente considera que los Presupuestos aún son aprobables y por eso va a realizar una última intentona antes de decidir su prórroga.

El jefe del Ejecutivo, además tampoco olvida que en los Presupuestos de 2017 se pactaroninversiones plurianuales para el País Vasco que, de no haber nuevas cuentas, quedarían en suspenso. Un argumento más para que el PNV se abra de nuevo a negociar con el Gobierno.

El PNV, por su parte, insiste en que, a día de hoy, no se puede volver a hablar de las cuentas del año próximo hasta que no se solucione la situación en Cataluña. Los nacionalistas quieren dejar “una puerta abierta” a la negociación de los Presupuestos y, además, piden al Gobierno que no bloquee las conversaciones sobre las transferencias.