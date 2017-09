Así ve Moncloa los riesgos para España del referéndum en Cataluña

Según explican a El Confidencial Digital altos cargos del Ejecutivo, el mensaje que Rajoy y otros representantes del Gobierno están transmitiendo, tanto a nivel nacional como internacional, es que el referéndum no va a celebrarse. Para ello, se remiten a la orden de la Fiscalía a Policía, Guardia Civil y Mossos para que requisen las urnas que se instalen el 1 de octubre.

Pese a ello, en Moncloa temen que la Generalitat, a diferencia de lo ocurrido el 9-N de 2014, mantenga la consulta hasta las últimas consecuencias y provoque el mayor conflicto institucional desde la Transición. Un escenario que siguen defendiendo Puigdemont y Junqueras y para el que el Gobierno quiere estar preparado.

Por ese motivo, Presidencia solicitó, hace algunos días, dossieres a todos los ministerios para analizar los riesgos para la soberanía nacional, y la economía del país, que supone el llamado “1-0”. Las conclusiones están sirviendo para elaborar un informe en el que se anticipa que “lo peor que nos pude pasar ocurrirá siempre después del 1 de octubre”.

La Bolsa no se está resintiendo...

En ese sentido, las fuentes consultadas por este diario explican que, al menos hasta la fecha del referéndum, el Ibex 35 no va a experimentar, ni mucho menos, un desplome, tal y como algunos pronosticaban antes de verano.

Así las cosas, la Bolsa mantuvo sus niveles habituales de finales de agosto el día después de que se aprobara la Ley de Referéndum en el Parlament, y el paso de los días y la proximidad de la consulta no va a hacer cambiar el escenario.

Es más. Tal y como recuerdan desde el Ministerio de Economía, “hemos tenido días con importantes subidas” desde la semana pasada. La última vez, de hecho, este mismo martes, donde destacaron las acciones al alza de bancos, aseguradoras y de grandes empresas españolas como Inditex.

… y los inversores se mantienen

En cuanto a la inversión extranjera, las previsiones del Gobierno apuntan a que no va a haber ningún tipo de fuga en los próximos días. Entre otras cosas, explican desde Moncloa, porque no se ha producido un movimiento en ese sentido desde la aprobación de la Ley de Referéndum y porque “las grandes empresas no pueden cambiar de sede o de país de un día para otro”.

Además, los mensajes transmitidos por Rajoy y los ministros en foros privados, negando cualquier posibilidad de que el referéndum se celebre, “ha calmado a los mercados y a los empresarios”, que tampoco creen que, a partir del 1 de octubre, Cataluña vaya a convertirse en un estado independiente fuera de la UE.

Esa continuidad de Cataluña en la zona euro, pase lo que pase dentro de 18 días, es el principal “aval” para la continuidad de inversores y empresas extranjeras en la región, tal y como razona un alto cargo del Gobierno: “Las grandes compañías no se van porque nadie se cree ni el referéndum ni la independencia”.

Una rebelión violenta lo cambiaría todo

No obstante, y a pesar de que “el día 2 de octubre Cataluña seguirá siendo España”, sí existe una amenaza que, de producirse, sí puede poner en riesgo la estabilidad de todo el país, tanto a nivel político como económico. Y esta no es otra que el estallido de una rebelión violenta el mismo día del referéndum.

Así lo apuntan dossieres de los servicios de Información de Policía y Guardia Civil que están en poder de Interior y que, a día de hoy, constituyen la mayor preocupación para el Gobierno en cuanto al 1 de octubre se refiere.

En esos informes, explican a ECD desde el Ejecutivo, se apunta a la existencia de “unos 2.000 individuos violentos”, bien organizados, cuyo objetivo es “asaltar las calles” el día del referéndum para provocar un “estallido social” que obligue al Estado a negociar la independencia.

Algunos cabecillas de esa movilización, muy próximos a la CUP, ya están empezando a “reclutar” entre colectivos anarquistas y de extrema izquierda de Cataluña. Y, de lograr su objetivo, “provocarían una tensión institucional sin precedentes y que los inversores, esta vez sí, se plantearan su continuidad en el país”.

Más presencia policial y contactos con el Govern

Ante este escenario, el Gobierno ha tomado dos decisiones trascendentales: una relacionada con la seguridad, y otra más política.

La primera de ellas tiene que ver con el refuerzo de los operativos policiales previstos para el 1 de octubre. En este sentido, y tal y como se informó en estas páginas, ya han sido enviados a Cataluña 9 grupos de antidisturbios, que recibirán a más compañeros en los próximos días. Además, hay 2.000 policías en situación de retén, esperando ser movilizados, y más de 800 guardias civiles también han llegado a la región durante esta semana.

En cuanto a las gestiones de índole política, las fuentes consultadas por ECD reconocen que importantes representantes gubernamentales se han puesto en contacto con cargos de la Generalitat, tanto del PDeCat como de ERC, para pedirles que no apoyen ningún tipo de movilización violenta: “El mensaje a transmitir es que ellos no pueden convertirse en la CUP. Esperamos, realmente, que no lo hagan...”.