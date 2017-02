El PP calcula que la candidatura de Pedro Sánchez provocará un adelanto de las elecciones

Según cuentan a El Confidencial Digital altos cargos del PP, el nombre de Pedro Sánchez se ha escuchado en varios comités de dirección, tanto a nivel el nacional como en los órganos autonómicos y provinciales. En esos cónclaves, se analizaron las consecuencias de la incorporación del ex líder del PSOE a la batalla interna en el socialismo. Y las conclusiones no han sido muy halagüeñas.

En la planta noble de Génova se da por hecho que, con la presencia de Sánchez en las primarias socialistas, el discurso del PSOE en su conjunto va a cambiar en las próximas semanas. Entre otras cosas porque la defensa del ex secretario general del “No es No”, en referencia a la investidura de Rajoy, y sus críticas a los pactos a que están llegando en el Congreso de los Diputados, forzará a los otros candidatos, y a la propia gestora de Ferraz, a cambiar la actual línea, y a una nueva “política de gestos que no nos conviene”.

Peligran los Presupuestos

Dirigentes del PP consultados por ECD reconocen que, tanto en el partido como en el Gobierno, existe “preocupación” por el futuro de los Presupuestos de 2017.

En Moncloa y en el Grupo Popular contaban con iniciar este mes de febrero las negociaciones “puras y duras” para sacar adelante las cuentas del nuevo año. Y, a pesar de los mensajes en público lanzados desde el PSOE, avisando de que no apoyarían el proyecto de ley del Gobierno, se trabajaba en una abstención a cambio de una serie de enmiendas.

Sin embargo, el escenario ha dado un giro de 180 grados. Ahora, explican desde el PP, es más que real “la amenaza de una enmienda a la totalidad, que además sea irreversible”, como reacción a la postura crítica de Pedro Sánchez y evitar sus acusaciones de pactismo y de hacer concesiones a los populares y al Gobierno.

En ese sentido, desde Génova recuerdan que la campaña de las primarias, aunque “prácticamente ya ha empezado” se llevará a cabo en los meses de marzo y abril. Es decir, “cuando en teoría teníamos que negociar con el PSOE para tener aprobados los Presupuestos en mayo”. Una coincidencia que será decisiva a la hora de fijar la postura del Grupo Socialista en el Congreso.

De hecho, destacan en el PP, Antonio Hernando ya avisó el martes, en rueda de prensa, que el PSOE votará “No” a los Presupuestos salvo que el Gobierno “le dé la vuelta como a un calcetín”. Una declaración de principios que “irá a más en las próximas semanas” con la radicalización.

Rajoy mira a Ciudadanos y PNV

Es tal el convencimiento, por parte de Moncloa, de que, en esta nueva etapa, el PSOE se negará a aprobar los Presupuestos, que Rajoy ya ha dado instrucciones de centrar ahora toda la negociación en Ciudadanos y PNV.

El apoyo de la formación naranja se da por hecho, puesto que las conversaciones con Rivera para aprobar las cuentas del ejercicio comenzaron ya en las negociaciones de la investidura. Por tanto, señalan desde el PP, “no habrá problemas” con Ciudadanos.

La principal duda recae ahora en el PNV. Con los nacionalistas vascos se han tendido puentes desde el pasado mes de diciembre, y la conclusión en Génova es que “solo quieren más dinero”, en referencia sobre todo a la renovación del cupo.

De hecho, no han reclamado las competencias sobre Prisiones, tal y como se esperaba. Sin embargo, el acuerdo no acaba de cerrarse y el nerviosismo aumenta en las filas populares.

Amenaza de nuevas elecciones

De no haber apoyo de PSOE ni PNV a los Presupuestos, avisan desde Moncloa y Génova, a Mariano Rajoy no le quedará más remedio que disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Un escenario que, pese a las advertencias veladas del Ejecutivo en este sentido, no se contemplaba de verdad hasta que se ha producido la irrupción de Pedro Sánchez.

De producirse un adelanto electoral, la amenaza que representa el ex secretario general sería aún mayor, porque podría optar a ser candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.

De ello es consciente la propia Susana Díaz, quien ya ha confesado a su entorno que, de disolverse las Cortes, ella anunciará su candidatura a La Moncloa. Una maniobra que le serviría para frenar a Sánchez y, de paso, conformar un grupo parlamentario socialista a su medida.

Una victoria de Sánchez “lo peor para España”

En el PP no descartan en absoluto que Pedro Sánchez logre imponerse en las primarias del PSOE: “En redes sociales arrasa, y su capacidad para movilizar a la militancia de su partido resulta evidente”.

De cumplirse, supondría “la peor noticia para España”, en opinión de los dirigentes populares consultados. Desde Génova recuerdan, en este sentido, que fue Sánchez el que llevó al país a una situación de bloqueo político durante todo un año, y su rechazo a hablar con Rajoy volvería a provocar ahora lo mismo.

Las mismas fuentes concluyen que Sánchez “quiere revancha y va a por todas”, por lo que será difícil que eso no influya en sus rivales... y en la realidad política del país.