Susana Díaz anunciará su candidatura a La Moncloa si Rajoy adelanta las elecciones

“Rajoy amenaza con disolver las Cortes si no hay Presupuestos, y en el PSOE hemos respondido que estamos preparados”. Con esta frase explica a El Confidencial Digital un dirigente socialista andaluz, muy próximo a Susana Díaz, la posición de la gestora de Ferraz y de la propia presidenta de la Junta después de haber aprobado probado el calendario orgánico del partido para los próximos meses.

La misma fuente revela que la insistencia de Díaz en posponer el congreso federal hasta junio, pese a las presiones de los críticos, perseguía, entre otras cosas, dejar despejado el mes de mayo para celebrar las primarias... o elegir candidato a la presidencia del Gobierno si se convocaban generales.

El calendario, insisten desde su equipo, parece claro. Rajoy ha dejado caer que quiere presentar el proyecto de Presupuestos en marzo, para tenerlos aprobados antes de mayo. Y que, de no conseguirlo, disolverá las Cortes.

Esa hoja de ruta, afirman, ha sido dada a conocer al PSOE para “presionarnos de cara a un acuerdo en los presupuesto, pero ahora hemos demostrado que no estamos atados”.

Elección exprés del candidato a La Moncloa

Preguntados sobre el método de elección del candidato del PSOE a La Moncloa en caso de adelanto electoral, las fuentes plantean dos escenarios posibles: convertir las primarias para elegir secretario general en una votación para designar cabeza de lista del partido; o celebrar un Comité Federal para proceder a una designación que sería automática.

En ambos escenarios, Susana Díaz dará el paso para postulares como candidata. Su entorno apuesta por la segunda fórmula por “lo ajustado del tiempo”: todo debería decidirse, precisamente, en un Comité Federal previo.

Sea cual fuere el sistema de elección del candidato, la andaluza, al ser proclamada candidata a La Moncloa, vería allanado su camino a la secretaría general del PSOE: “Lo lógico es que, después de ser cabeza de lista, en el congreso del partido se vote que esté al frente del partido, en Ferraz”.

Un grupo parlamentario a su medida

Una elecciones en mayo con Susana Díaz como candidata del PSOE le permitiría diseñar un grupo parlamentario a su medida. Algo, a pesar de resultar elegida secretaria general, no tendría si se mantiene la legislatura y no se disuelven las Cortes.

En ese sentido, Díaz asume que, si no se convocan elecciones y ella llega a Ferraz, el portavoz del PSOE en el Congreso no podrá ser ella al no ser diputada. Su único altavoz será el Parlamento de Andalucía. De ahí también sus reticencias a abandonar la Junta, pese a las presiones de algunos barones.

Además, no se le escapa que la actual bancada socialista está dividida, con parlamentarios afines a Sánchez que amenazan con repetir, en futuras votaciones, lo ocurrido en el debate de investidura, en el que hubo 15 casos de indisciplina de voto.

Por todo ello, reconocen las fuentes consultadas, a Díaz “no le vendría mal del todo unas elecciones...”.

Una confesión que es un aviso a navegantes para un Mariano Rajoy que parece no haber descartado la disolución de las Cortes el próximo mes de mayo.