Susana Díaz confirma que va a presentar su candidatura a secretaria general del PSOE

Confidencias de la presidenta de la Junta

“No he llegado hasta aquí para no presentarme”. Su intención es llegar cuanto antes a Ferraz y controlar de una vez el partido

A Susana Díaz la candidatura de Patxi López a la secretaría general del PSOE no le pilló por sorpresa. Desde hacía semanas, había sido informada de los movimientos del ex lehendakari y ya preparaba su propia respuesta a ese anuncio. La andaluza ha confesado a los suyos que la irrupción del vasco no condiciona su agenda, aunque está dispuesta a “negociar”.