La joven española captada por una secta en Perú: “Pido a Pablo Iglesias que se encargue personalmente de mi caso”

Patricia salió de su casa de Elche el pasado 7 de enero y nunca más volvió. Cuando sus padres se dieron cuenta de su desaparición, analizaron las pistas que había dejado tras de sí y llegaron a la conclusión de que se había marchado a Perú para seguir a un supuesto ‘mesías’ llamado Félix Manrique. Este peruano de 34 años se autodenomina como “uno de los siete reyes de la creación” del grupo sectario Gnosis, con cierta presencia en Latinoamerica.

La joven, que fue captada por redes sociales, volvió a dar señales de vida tras ser detectada en el aeropuerto de Santiago de Chile. Iba acompañada del líder de esta secta, y el comandante del vuelo aseguró que parecía estar bajo los efectos de algún tipo de narcótico.

Desde entonces, su familia ha estado tratando de dar a conocer la historia de Patricia. Se encuentra en un piso de Lima en compañía de otras ocho chicas que harían las veces de ‘exclavas sexuales’.

La Policía española sigue muy de cerca el caso. De hecho, hace días han detectado, según ha podido saber ECD, que la joven ha subido a la plataforma de vídeos YouTube. En ellos, de forma supuestamente voluntaria y sin coacción, la joven da su visión sobre su situación actual.

“Me he presentado ante el consulado español”

“Soy Patricia Aguilar Poveda, aunque creo que todo el mundo en España ya me conoce por las noticias que se han estado difundiendo, difamando mi nombre” asegura.

“Me he presentado ante un montón de autoridades, ante Interpol, Interpol Perú, Interpol México, Interpol Chile, a la embajada española y al consulado español. Me he entrevistado con todos ellos durante horas, y he estado sola allí. Me han hecho exámenes y me han preguntado un montón de cosas”.

“Esta gente está perfectamente preparada para ver si una persona está coaccionada o manipulada, o está en uso de su libre voluntad”. “El cónsul –español en Lima- ha firmado mi declaración como que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales y que no tengo retraso mental como describen en algunas noticias”.

Llamamiento a Pablo Iglesias

En un determinado momento de la grabación, subida a la red el pasado 8 de junio, Patricia Aguilar pide “al partido Podemos y a su líder Pablo Iglesias que se encargue personalmente de mi caso, que hable a los medios de comunicación” explicando su versión.

“Se lo pido porque es Joven, sabe lo que es ser acosado por medios de comunicación, sabe lo que es que difamen tu nombre, que difundan tus fotos sin tu permiso…no es nada agradable” asegura.

Además, la joven se ofrece para mantener una reunión con Iglesias: “Es más, si el señor Pablo Iglesias quisiera entrevistarse conmigo yo estaría encantada, para decir que no estoy desaparecida” reafirma.





En un tercer vídeo, realiza otro llamamiento. Esta vez a la justicia española. “Pido al poder judicial en España que frente toda esta lucración (sic) de mi imagen, de esta difamación de mi nombre, porque se están vulnerando mis derechos. Mi derecho a la privacidad, la intimidad, mis derechos a la libertad” asegura, mientras se ofrece para una entrevisa “a RT en español o TeleSur”, medios de comunicación “independientes, no como los españoles que se dedican a manipular”.