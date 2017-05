“Vamos a morir”. Incidente en un vuelo de Air Europa con un pasajero que intentaba entrar en la cabina

Fue un viaje que algunos pasajeros recordarán de por vida. El vuelo salió de la capital peruana a las diez de la mañana, hora local. El trayecto transcurría con total normalidad hasta que los pasajeros detectaron que algo estaba ocurriendo con un pasajero.

El hombre, que algunos testigos identifican como un joven de nacionalidad española, se había quitado su camiseta y se encontraba en el pasillo. Varios miembros de la tripulación se acercaron a él para tratar de entender lo que estaba sucediendo.

Alertados por el evidente estado de alteración que mostraba el hombre, algunos pasajeros preguntaron a las azafatas qué estaba ocurriendo. Sin embargo, la tripulación pedía calma. El individuo, mientras, mostraba una actitud cada vez más violenta.

Algunos testigos, tal y como ha podido saber El Confidencial Digital, le escucharon gritar frases como “no me toquéis, no podéis tocarme” o “vamos a morir”. Algunos pasajeros descubrieron que su intención era acceder, por la fuerza, a la cabina de los pilotos. Algo que aumentó considerablemente su inquietud.

Ante el agravamiento de la situación, la tripulación solicitó ayuda a otro pasajero, un hombre joven. El copiloto de la aeronave se encontraba fuera de la cabina en esos momentos, disfrutando de su tiempo de descanso. Mientras, la tripulación se coordinaba junto al pasajero que se había ofrecido a ayudar y a otro pasajero -amigo del protagonista del incidente- para tender una ‘trampa’ al hombre y conseguir reducirlo.

En un determinado momento, en connivencia con este grupo de pasajeros, el copiloto se abalanzó sobre el hombre. Consiguieron reducirlo, no sin cierta dificultad por la fuerza con la que intentaba zafarse.

La tripulación procedió a embridar sus muñecas y dirigirlo hacia una zona de la aeronave a la que sólo tienen acceso los tripulantes.

Cuentan testigos a ECD que poco después del incidente, el hombre comenzó a sollozar y a dar muestras de arrepentimiento de lo ocurrido. Incluso relacionan el incidente con algún tipo de crisis de ansiedad o estres. Entre el pasaje había profesionales de la sanidad que se ofrecieron para evaluar el estado de salud del joven.

Al llegar al aeropuerto de Barajas, a las 5 de la mañana hora española, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario -una ambulancia esperaba en la pista- accedieron al aparato y se llevó bajo custodia al hombre.

Según un portavoz oficial de Air Europa, la actuación se realizó respetando en todo momento el protocolo previsto para este tipo de casos. Además, explican, parte del pasaje no conoció el incidente ya que las cortinas estaban echadas.