Los ciberataques a móviles aumentan un 40% este verano

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes internas de la empresa de seguridad informática ‘Panda Security’ se ha producido un aumento del 40% en amenazas desconocidas durante los tres meses de verano.

Sin ir más lejos, el 3,4% de todos los dispositivos protegidos por las soluciones de esta empresa han sufrido un intento de ataque durante el periodo estival. Confirman, además, que los usuarios domésticos y pequeños negocios se presentan mucho más vulnerables para los hackers.

Los expertos aseguran, por lo tanto, que pese al aumento del contrato de estas empresas o de antivirus, no hay mayor ciberseguridad. La prueba que lo demuestra es que cada año la frecuencia de estos ataques sigue presentando una tendencia positiva.

‘Panda Security’ ha realizado un informe en el que presenta este aumento del phising. Se trata de un término informático empleado por los especialistas para referirse a la suplantación de identidad que llevan a cabo los hackers.

De esta forma, los ciberdelincuentes, consiguen hacerse pasar por una persona o empresa de presunta confianza para solicitar a sus víctimas información confidencial como contraseñas, cuentas bancarias o, en el peor de los casos, dirección de la vivienda.

Este informe al que ha tenido acceso ECD confirma que las aplicaciones con geolocalización son las más peligrosas, convirtiéndose así en el objetivo principal de los hackers.

Aplicaciones como WhatsApp, Vibbo, Wallapop o Tripadvisor, entre otras, ofrecen mucha información personal sobre la dirección de casa o la ubicación en el preciso momento. Los cibercriminales se aprovechan de esto para irrumpir, en algunos casos, en las viviendas.

El email, el principal foco de amenazas

A pesar de todo, los hackers saben que el phishing en el email sigue siendo muy efectivo. La empresa de seguridad informática ‘Panda Security’ ofrece algunas precauciones para evitar estos ataques.

No correr para no hacer clic en ningún enlace no deseado, usándolo con buena información, conociendo sus usos y utilidades, como por ejemplo, enviar un correo a la papelera spam, marcándolo como no deseado, siempre que se desconfíe del destinatario.

Así mismo, proteger el ordenador y usar el sentido común puede resultar fundamental para evitar la intromisión no deseada de cibercriminales. Antivirus que realicen análisis periódicos para confirmar el estado de salud del PC y la verificación de las cuentas bancarias y facturas cada cierto tiempo son también muy beneficiosos.