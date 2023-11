Arabia Saudita abrirá la montaña rusa más alta y rápida del mundo en 2024

En el parque de atracciones Six Flags Qiddiya, actualmente en construcción en Riad, capital de Arabia Saudí, se inaugurará en 2024 la montaña rusa más rápida y alta del mundo: Falcon's Flight. Esta impresionante atracción contará con un recorrido de 4,200 metros y realizará una asombrosa maniobra de descenso vertical en un valle con una profundidad de 160 metros, utilizando la tecnología LSM (Linear Synchronous Motor) para la aceleración magnética.

Falcon's Flight presenta cifras que desafían la adrenalina, con una caída de 195 metros en su punto más alto, un recorrido que supera los 4 kilómetros y una velocidad vertiginosa de hasta 251 kilómetros por hora. Para lograr estas velocidades extremas, la montaña rusa utiliza tres lanzamientos a lo largo del trayecto, impulsados por la tecnología LSM.

El primer lanzamiento lleva al tren fuera de la estación y a través de la montaña rusa, ofreciendo giros y vueltas que generan momentos de ingravidez antes de llegar a la base del acantilado. Un segundo lanzamiento acelera el tren hasta alcanzar los 160 km/h, llevando a los pasajeros a la cima del acantilado para dar paso a la caída más impresionante jamás realizada en una montaña rusa.

Cada vagón, diseñado en forma de cabeza de halcón, cuenta con un parabrisas para proteger a los viajeros de los elementos externos. El vagón principal puede acomodar a dos pasajeros, mientras que los siguientes tienen capacidad para cuatro cada uno, permitiendo un total de 14 pasajeros por recorrido. La duración estimada del trayecto será de alrededor de 3 minutos.

Los vehículos del tren están equipados con ruedas de gran tamaño y neumáticos diseñados específicamente para garantizar una refrigeración adecuada, considerando las altas velocidades y las condiciones de temperaturas extremas en el desierto saudita.

El recorrido de Falcon's Flight incluye ascensos, descensos, giros retorcidos, un paseo panorámico por una colina desértica, una caída desde el acantilado, un túnel iluminado y una sección sobre una pista de carreras. Philippe Glass, CEO de Qiddiya, destaca que esta atracción dominará el horizonte en Qiddiya, ofreciendo una experiencia intensa y emocionante.

El parque de atracciones Six Flags Qiddiya se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de Riad y forma parte del proyecto turístico y de entretenimiento Al-Qiddiya, que incluye diversas atracciones como parques acuáticos, un campo de golf, un centro de artes y una pista de carreras. Aunque la fecha oficial de inauguración aún no está establecida, se espera que este parque ofrezca un total de 28 emocionantes atracciones.

A look at the train for what will become the world’s longest (13,000 feet) , tallest (600+ feet) fastest (156mph) coaster! Falcons Flight. pic.twitter.com/3f0phWWyQl