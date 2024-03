Atención pensionistas: No te olvides de presentar este documento antes de fin de mes.

En el complejo ámbito de las pensiones, la Seguridad Social se encarga de asegurar que los pensionistas cumplan con todos los requisitos para continuar recibiendo sus pagos mensuales, especialmente cuando residen en el extranjero.

Mantener la continuidad del sistema de pensiones es esencial a largo plazo, por lo que cada año es necesario presentar una Certificación de Vida y Estado ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante los primeros tres meses del año, para evitar la suspensión de los pagos.

La pensión no contributiva es un subsidio económico otorgado en España a personas jubiladas o con invalidez que no han realizado contribuciones a la Seguridad Social o no han cumplido con el tiempo mínimo de cotización necesario para recibir una pensión contributiva. Este beneficio está dirigido a aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no han podido cumplir con los requisitos para acceder a una pensión basada en sus contribuciones.

Para optar por una pensión no contributiva de jubilación en España, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley. El solicitante debe tener al menos 65 años al momento de realizar la solicitud y residir en territorio español. Además, se requiere haber vivido en España durante al menos 10 años entre los 16 años de edad y la fecha en que se devenga la pensión, con al menos dos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Certificación de Vida y Estado

La Certificación de Vida y Estado es un documento oficial que verifica la existencia y estado civil de una persona, expedido por el Registro Civil. Hasta el último día de este mes, todo pensionista que reciba una pensión no contributiva debe demostrar que está vivo para seguir recibiendo su pensión.

Para obtener la Certificación de Vida y Estado, cualquier persona interesada puede dirigirse a la oficina del Registro Civil correspondiente a su lugar de residencia. El proceso de solicitud debe realizarse en persona, presentando el DNI y el libro de familia. En caso de incapacidad, otra persona puede realizar el trámite en su nombre con la documentación adecuada.

En el caso de los pensionistas que residen en el extranjero, deben presentar este documento ante los Encargados del Registro Civil Consular. El trámite se puede realizar de forma telemática o presencial en las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Se deben cumplir ciertos requisitos, como ser español y acudir personalmente a la Oficina Consular, o estar representado por un familiar o allegado en caso de incapacidad. El procedimiento es sencillo y gratuito, con la expedición de la Certificación de Vida y Estado de forma inmediata en la Oficina Consular.