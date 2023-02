Becky G es una cantante, compositora y actriz estadounidense de origen mexicano. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, y creció en la ciudad de Moreno Valley. Su nombre real es Rebbeca Marie Gomez.

Becky G comenzó su carrera en la música en 2011, subiendo videos de covers de canciones a su canal de YouTube. Fue descubierta por el productor Dr. Luke, quien la invitó a colaborar en su sello discográfico, Kemosabe Records. En 2012, Becky G lanzó su primer sencillo, "Problem (The Monster Remix)", con will.i.am.

En 2014, Becky G alcanzó el éxito con su sencillo "Shower", que llegó al top 20 de la lista Billboard Hot 100. Ese mismo año, lanzó su primer EP, "Play It Again", y también colaboró en la canción "Can't Stop Dancin'" de su amigo y compañero de sello, Austin Mahone.

Becky G ha continuado su carrera en la música, lanzando varios sencillos y álbumes. En 2019, lanzó su primer álbum de estudio, "Mala Santa", que incluye colaboraciones con artistas como Natti Natasha, C. Tangana y Darell.

Además de su carrera en la música, Becky G ha incursionado en la actuación. En 2017, hizo su debut en el cine en la película "Power Rangers", interpretando el papel de Trini Kwan, la Ranger amarilla. También ha participado en otras películas y series de televisión, como "Glee" y "Empire".

Becky G es una artista versátil que ha demostrado ser talentosa tanto en la música como en la actuación. Es conocida por su estilo atrevido y su mensaje de empoderamiento para las mujeres. Con su gran presencia en las redes sociales, ha logrado conectarse con una audiencia joven y apasionada.

Becky G ha pasado por varios cambios de look a lo largo de su carrera. A continuación, se detallan algunos de sus looks más notables:

Inicios

Becky G comenzó su carrera en 2011 publicando videos de música en YouTube. En ese momento, tenía el pelo oscuro y rizado, y solía llevarlo suelto o en una coleta alta.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | Youtube.

Pelo rojo

En 2012, Becky G se tiñó el pelo de rojo y comenzó a experimentar con diferentes estilos de peinado, como ondas suaves y rizos más definidos.

Pelo rubio

En 2014, la cantante sorprendió a sus fans al teñirse el pelo de rubio platino. Este look llamativo y audaz se convirtió en una de las señas de identidad de Becky G.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | LaVanguardia.

Pelo rosa

En 2015, Becky G cambió de nuevo de look, esta vez optando por un cabello rosa pastel. Este estilo más suave y romántico fue uno de los más populares entre sus fans.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | RadioK1.

Corte de pelo bob

En 2016, Becky G decidió cortar su pelo y lucir un corte de pelo bob muy favorecedor. Este look más sofisticado y elegante fue muy bien recibido por sus seguidores.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | Mui.Today.

Pelo largo y liso

En 2017, Becky G dejó crecer su cabello y lo alisó para conseguir un estilo más maduro y sofisticado.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | Bekia.

Pelo corto y rubio

En 2018, la cantante volvió a sorprender a sus fans con un corte de pelo aún más corto y volviendo a teñirse de rubio. Este estilo más atrevido y juvenil fue uno de los más comentados de ese año.

El cambio de Becky G: Antes y después. Fuente | Entertaiment Tonight.

Cabello oscuro y ondulado

En 2019, Becky G decidió volver a sus raíces y volvió a teñirse el pelo de oscuro y llevarlo ondulado.

Flequillo

En 2020, Becky G cambió su peinado de nuevo, agregando un flequillo y luciendo su cabello más largo y rizado.

Cabello bicolor

En 2021, la cantante decidió teñirse el pelo de dos colores, llevando una mitad de su pelo rubio y la otra mitad de color negro.

Estos son solo algunos de los looks más notables de Becky G. La cantante ha demostrado ser muy versátil y atrevida en su estilo, experimentando con diferentes colores, cortes y estilos a lo largo de su carrera.