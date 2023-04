Catherine "Cate" Élise Blanchett es una actriz y directora de cine australiana nacida el 14 de mayo de 1969 en Melbourne, Australia. Blanchett estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Australia y comenzó su carrera en el teatro antes de hacer su debut en la película "Parklands" en 1996.

Blanchett se dio a conocer internacionalmente en 1998 con su papel en la película "Elizabeth", en la que interpretó a la reina Isabel I de Inglaterra. Por su actuación en la película recibió su primera nominación al Premio de la Academia de Hollywood como Mejor Actriz.

Desde entonces, Blanchett ha interpretado una amplia variedad de personajes en cine y televisión, incluyendo "The Lord of the Rings" (2001-2003), "The Aviator" (2004), "Babel" (2006), "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), "Blue Jasmine" (2013), "Thor: Ragnarok" (2017) y "Ocean's 8" (2018). También ha trabajado como directora de cine y teatro, y ha sido productora ejecutiva de varias películas.

El cambio de Catherine Elise Blanchett: Antes y después.

Además de su carrera en la actuación, Blanchett también ha sido reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. En 2018, fue nombrada embajadora global de buena voluntad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ha trabajado activamente para aumentar la conciencia sobre la crisis de refugiados en todo el mundo.

En total, Blanchett ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo dos Premios de la Academia, tres Premios Globo de Oro, tres Premios del Sindicato de Actores, y el Premio Tony por su papel en la obra de teatro "The Present".

Cambios de look:

Catherine "Cate" Élise Blanchett es una de las actrices más talentosas y versátiles de la industria cinematográfica, y también es conocida por su estilo único y su capacidad para adaptarse a diferentes looks y tendencias en la moda. Desde sus inicios en la actuación, Blanchett ha experimentado con diferentes peinados, colores de pelo y estilos de vestuario, lo que la convierte en una de las artistas más camaleónicas y sorprendentes en la alfombra roja.

Primeros años en la actuación

En sus primeros años en la actuación, Blanchett solía llevar el pelo más largo y liso, a menudo con un flequillo recto y con un estilo sencillo y elegante. En su papel de la reina Isabel I de Inglaterra en la película "Elizabeth", Blanchett sorprendió a la audiencia con un corte de pelo más corto y con un estilo más dramático y audaz, que la ayudó a transformarse en uno de los personajes más icónicos de su carrera.

El cambio de Catherine Elise Blanchett: Antes y después.

Estilos y peinados

Desde entonces, Blanchett ha experimentado con diferentes estilos y peinados, desde el pelo ondulado y voluminoso hasta el pelo más corto y claro. En la película "El curioso caso de Benjamin Button", Blanchett llevó el pelo más largo y ondulado en un estilo más clásico y elegante, mientras que en "Thor: Ragnarok" se presentó con el pelo más corto y teñido, que la ayudó a destacar en el papel de la villana Hela.

El cambio de Catherine Elise Blanchett: Antes y después.

Looks

Además de su pelo, Blanchett también ha experimentado con diferentes looks y estilos de moda a lo largo de los años, desde vestidos elegantes y sofisticados hasta conjuntos más casuales y cómodos. En la alfombra roja, Blanchett es conocida por sus elecciones audaces y atrevidas, como un traje de terciopelo de color rosa en los premios BAFTA de 2019 o un vestido con detalles dorados en los Globos de Oro de 2016.

El cambio de Catherine Elise Blanchett: Antes y después.

Blanchett es una artista camaleónica que ha experimentado con una variedad de estilos y looks a lo largo de su carrera. Desde su corte de pelo más corto y dramático en "Elizabeth" hasta su estilo más reciente con el pelo más largo y ondulado, Blanchett siempre ha sabido cómo sorprender y cautivar a la audiencia con su talento y su estilo único.